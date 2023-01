Cuco Ziganda, “sin excusas” para cambiar la cara de la SD Huesca a domicilio

Acude la SD Huesca a Cartagena a empezar a saldar la cuenta pendiente del rendimiento a domicilio, escaso en la primera vuelta y que se quiere revocar en la segunda. Para empezar, este sábado en Cartagonova (14.00, LaLiga SmartBank), un partido que ha analizado el técnico Cuco Ziganda pocos minutos después de que se hiciese oficial la cesión de Kevin Carlos al Real Betis para jugar en el filial de Segunda RFEF. Salvador, Soko y Enzo Lombardo volverán a una convocatoria en la que no estará el de nuevo lesionado Marc Mateu.

Ziganda ha reflexionado sobre el contraste en el rendimiento local y visitante y concluye que “todos hacemos más puntos en casa que fuera, el rendimiento no es el mismo pero la idea sí. El rival está más reforzado por su gente o por la confianza. No he detectado un porqué, es un aspecto interesante”. Frente a la hipótesis de que los azulgranas se muevan en tierra de nadie, el navarro replica que “quedan muchísimos puntos y nadie tiene logrado nada, hasta las últimas jornadas nadie sabe por qué va a pelear. La clasificación será justa, va a haber equipos que se equivocarán poco”.

Con poco margen de tiempo, pues se jugó el lunes y se descansó el miércoles, la SD Huesca viaja a tierras murcianas y el viernes se entrenará en San Pedro del Pinatar. Ziganda cree que se puede preparar el partido “sin excusas”. Aguarda un Cartagena inmerso en una mala racha y después de cuatro encuentros en los que no ha conseguido hacer goles. Sin embargo, suma un punto más y posee “un patrón de juego determinado, con un entrenador (Luis Carrión) que lleva un tiempo. Juegan bien y hacen el campo grande, son atrevidos y valientes”.

Su preocupación no se circunscribe a la racha de un triunfo en siete jornadas, ya que “hasta el Alavés ha perdido cuatro partidos, cuando bajas el nivel cuesta agarrar resultados positivos”. Se trata de “cambiar, mejorar y dar un plus” lejos de El Alcoraz y tras el empate con el Albacete (1-1). Analizado aquel choque, Ziganda ha matizado que vio “cosas positivas. Las tareas están clasificadas y el idioma que hablamos es el mismo, se trata de perfeccionarlo y de que encaje con la práctica. Dramatizar no es bueno, no fue nuestro día pero hay que valorar que el rival juega bien y su racha es espectacular fuera”.

Cuco Ziganda espera que le vaya “muy bien” a Kevin Carlos en el Betis, y ha razonado que “ahora jugamos con un punta más Juan Carlos y hay menos opciones, el puesto está más repartido. En la primera vuelta ha jugado bastante para ser de la cantera, pero hacerlo con mas regularidad le puede venir bien para sumar en su crecimiento. Tenemos un jugador en escena y es bueno para todos”. No le parece mal que se haya ido a un filial en Segunda RFEF porque “los entrenamientos van a ser muy buenos y la prioridad no va a ser solo el resultado. Estará con jugadores de nivel y arropado”.

Sin el delantero, Ziganda abre la puerta del primer equipo a los atacantes del filial Aznar y Tresaco, que “están haciendo un buen año” y “hasta ahora no han venido porque respetas a la gente del primer equipo, son opciones, cualquier jugador que lo haga bien en el filial las tiene”. El navarro asegura que no hay “ni una prioridad” en el mercado de fichajes, aunque “basta que hable para que sea lo contrario. Tenemos jugadores en banda como Joaquín, que puede tener presencia en las dos, Vilarrasa o Enzo a la espera de que coja ritmo”.

El francés va convocado a Cartagena, “le queda para entrenar de inicio pero se le ha visto un puntito de confianza. Es un jugador con mucha calidad pero necesita ritmo y no se lo hemos podido dar”. No estará de nuevo Juanjo Nieto a la espera de que termine de coger el punto físico: “El plan que llevamos con él es diferente, no queremos tener prisa. Viene de una lesión muy importante y no pudo entrenar con el grupo. Tiene que recuperar masa muscular y tonificar las dos piernas para asegurar que esté en perfectas condiciones físicas”.

La defensa de cinco, sin Marc Mateu, “es una opción”, y Ziganda ha reparado para terminar en el rendimiento de jugadores que no se han asentado en sus planes, como Óscar Sielva o Rubén Pulido. “El entrenador le ha de dar unas herramientas para que estén en un entorno más favorable. En cuanto a actitud no hay ninguna queja. Hablando de Sielva, no hemos terminado de encontrarle un acomodo con el que despliegue un juego que nos puede venir bien a todos”.