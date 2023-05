El puzzle de la delantera del Huesca

Junto al lateral izquierdo y el mediocentro, es la otra posición en la que la llegada de refuerzos se entiende prioritaria en la SD Huesca. Entre las no pocas tareas que Ángel Martín González debe acometer en el mercado de verano, la recomposición de la delantera está marcada en rojo. De hecho, el primer movimiento oficializado por parte del club ha sido la renovación de Diego Aznar, el pichichi del filial, que durante la pretemporada deberá ganarse un sitio en el primer equipo. Por segundo ejercicio consecutivo, los azulgranas no han acertado con sus arietes.

De entre los seis con los que ha contado, únicamente ha convencido el último en llegar, Obeng, autor de cinco goles en la segunda vuelta, y con el que se quiere seguir contando si las negociaciones con su club, el Oviedo, fructifican. Si en el curso de regreso a Segunda, con Rubén García aún en la dirección deportiva, solo Escriche, con cinco dianas, pudo considerarse un referente arriba ante los fiascos de Gaich, Pitta y Poveda, en el que acaba de finalizar ni el de Burriana, ni Kanté, ni Carrillo, ni Villar, ni Kevin Carlos han mostrado un rendimiento continuado. Todos, tienen contrato al menos hasta 2024, lo que implica que para que haya caras nuevas se van a tener que producir salidas.

A Escriche y Kevin Carlos, que entró en dinámica del primer equipo, el verano pasado se unieron Kanté, Juan Villar y Carrillo. La idea inicial era la de jugar con dos delanteros; Escriche y Kanté o Kevin Carlos a la espera de que Carrillo, firmado a finales de agosto, se pusiese a tono. La lesión de Escriche y el resurgir de Juan Carlos varió el planteamiento para facilitar que el que ha sido el máximo goleador de la campaña con ocho dianas actuase como mediapunta.

En enero se consiguió la cesión de Obeng y se fueron a préstamo Kevin Carlos (Betis Deportivo) Villar (Córdoba) y Escriche (Albacete). Aunque se probaron combinaciones como la de Obeng y Carrillo, los acompañantes más asiduos del ghanés han sido Joaquín y Juan Carlos.

A Kanté y Carrillo les han perseguido los problemas físicos y también han atravesado por periodos en los que se han tenido que conformar con el banquillo. El primero, el que por otra parte ha contado con más titularidades (14), pasó a un tercer plano al final de la primera vuelta, aunque después volvió a entrar en los planes de Ziganda, y el murciano solo tuvo minutos en un encuentro entre las jornadas 26 y 34. Después dio un paso adelante, pero unos problemas en un muslo le han hecho pasar el último mes y medio en el dique seco.

Si Kanté ha logrado tres tantos en 31 partidos, Carrillo se ha quedado en dos en 21. Antes de marchar, Kevin Carlos había disputado once careos con un gol, Escriche sumaba también una única diana en veinte actuaciones y el concurso de Villar no había pasado de 85 minutos repartidos en siete encuentros sin ningún acierto. Los números de Obeng, por su parte, contienen los cinco tantos ya mencionados en 17 jornadas con 1.264 minutos, el que más.

Entre todos han logrado doce de los 36 goles del equipo, el quinto que menos de la liga. De hecho, el Huesca ha sido el que menos disparos ha realizado empatado con el Oviedo, 287, y el que menos posesión ha manejado, 40%. En descargo de los arietes, se puede decir que tampoco han tenido muchas oportunidades.

Ahora, el planteamiento con Kevin Carlos es similar al de Diego Aznar, con presencia en el desenlace de dos encuentros en las últimas jornadas. Su rendimiento en el filial del Betis en 2ª RFEF no ha sido bueno -ningún gol- y durante el verano se estudiará su futuro. El de Escriche está a expensas de lo que ocurra con el Albacete en el ‘play off’. Su protagonismo con los manchegos es creciente y tienen una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Villar, a sus 35 años, no ha tenido el peso que se esperaba en el Córdoba de 1ª RFEF y apunta a que no continuará. En los casos de Kanté y Carrillo también es probable que al menos uno de los dos cambie de equipo.