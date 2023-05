Martín González: “A la temporada del Huesca no se le pueden sacar muchas pegas”

En su comparecencia de este martes, Ángel Martín González no solo miró hacia delante para avanzar las líneas maestras del próximo proyecto, sino que también realizó balance del curso recién terminado. Un ejercicio en el que la SD Huesca ha finalizado 15ª con 52 puntos y en el que, aunque la salvación matemática -el principal objetivo- no se logró hasta a falta de dos jornadas se navegó por regla general por aguas tranquilas. "No estamos felices por el final, pero a la temporada no se le pueden sacar demasiadas penas", valoró. "El fútbol tiene muchas caras y hemos acabado con la fea, nos ha costado mucho ganar los últimos partidos, pero hasta la jornada 34 o 35 estábamos con opciones de acercarnos al ‘play off’ y con una ilusión tremenda”, resumió. "La temporada ha sido muy digna", recalcó,

Los azulgranas solo lograron una victoria en los últimos siete partidos, un bajón que le resulta difícil explicar y que lo achaca a que "la sensación de poder meternos en problemas nos atenazó". "El equipo se atascó más de lo normal", reconoció.

A su parecer había equipo para "haber estado donde toda la temporada, entre los puestos noveno y undécimo, en mitad de la tabla". Uno de los ‘handicaps’ ha sido el pobre rendimiento a domicilio. "Tenemos que ser más competitivos fuera, no hemos estado tan cómodos como en casa y no sé si ha sido por cuestiones técnicas, tácticas o físicas, hay que darle una vuelta", comentó.

En cuanto al juego "ha habido momentos en los que se dominó y otros que se sufrió una locura, la manta no daba para tapar todo". "Se ha destacado por defender muy bien y esa es la principal virtud que debe tener un equipo en Segunda, ese trabajo ya lo tiene hecho el míster para la próxima temporada, en la que estaremos mejor ofensivamente, con más llegadas, con mas situaciones de dominar", expuso aludiendo al trabajo hecho y por hacer por Ziganda, con el que la relación es de "confianza".

Para Martín González su primer año en el Huesca ha sido "de transición". "Se ha creado un buen grupo, con ilusión, ganas y fuerza para hacer cosas", afirmó.