Una SD Huesca de perfil bajo por segundo año consecutivo

La jornada dominical de despedida de la temporada 2022-23 en Segunda División ha terminado de perfilar la foto fija de la SD Huesca, que concluye el campeonato en la 15ª plaza, dos puestos por debajo de la temporada anterior y habiendo sumado dos puntos menos que entonces. Un bagaje que remarca la tendencia desde el descenso de Primera en 2021, acorde con una realidad económica exigua. Dos temporadas en tierra de nadie, en las que ni se ha aspirado al ‘play off’ ni ha peligrado la permanencia. En contraste con las mieles de 2018 y 2020, la de este curso ha sido la peor posición en el fútbol profesional si se exceptúa el derrumbe a Segunda B en 2013.

Es decir, que de las once temporadas en Segunda, la recién concluida ha sido una de las más pobres. Desde el punto de vista de la clasificación y también si se comparan los puntos. Los 52 que han sumado los de Cuco Ziganda representan el mismo balance de la campaña 2009-10 y solo un punto más que en la 11-12. En ese sentido, la SD Huesca regresa a la realidad en la que compitió durante los primeros pasos dados en la categoría de plata, antes del gran salto que supieron los ascensos con Rubi en 2018 y Míchel Sánchez en 2020. En aquellos años, el objetivo claro que se señalaba era el de la permanencia, el mismo que se fijó el pasado verano con un discurso que apenas encontró matices en los meses siguientes.

La salvación, en todo caso, no ha sido apurada. Del mismo modo que los azulgranas no han ocupado posiciones de ‘play off’ en las 42 jornadas de la temporada -el mejor puesto fue el séptimo al final de la jornada 15-, tampoco se han alojado entre los cuatro últimos. La peor posición ha sido la 17ª, en la jornada 40, y la permanencia ya fue entonces un hecho matemático puesto que se aventajaba en seis puntos más el ‘golaverage’ al Málaga después del 1-1 con la Ponferradina. En todo caso, el rendimiento de la segunda vuelta se ha visto mermado después de que se cerrase la primera con 28 puntos, cuatro más de los que se han logrado en la segunda. La posición final es justa después de estos meses de 2023 en los que Ziganda solo han ganado cuatro partidos, empatado 12 y perdido cinco.

Los oscenses no pudieron rubricar el sábado ante el Eibar una victoria que les podía haber elevado hasta la undécima plaza final. Se conforman ahora con la 15ª y el premio económico que otorga LaLiga por el puesto en la tabla se ve así mermado. De haber derrotado a los armeros, este habría rondado los 800.000 euros y ahora será de en torno a 600.000. Podría haber sido peor, pero el Sporting de Gijón ha caído en casa ante la Ponferradina y así no ha adelantado a los de Cuco Ziganda como sí ha hecho el Racing de Santander tras superar en El Sardinero al Cartagena. El estímulo tras la salvación de superar a Lugo y Eibar en pos de esos 200.000 euros de más no ha llegado a buen puerto.

La SD Huesca sí ha cubierto el objetivo de encastillarse en El Alcoraz, a diferencia de la irregularidad de la campaña 21-22. En esta, puede presumir de cifras de equipo principal de la categoría: 36 puntos, solo por debajo de los que han obtenido como locales Granada, Alavés, Tenerife, Eibar, Levante y Albacete. Los mismos de la UD Las Palmas o el Andorra. Los azulgranas han pagado sus malas actuaciones a domicilio, con solo 16 puntos en 21 salidas: dos victorias, diez empates y nueve derrotas. Estadísticas de descenso, o casi.

El capitán, Jorge Pulido, indicó tras el encuentro del sábado que estaba "contento por la temporada" y por "pertenecer a este equipo. La afición ha estado con nosotros, apoyando y me voy con buen sabor de boca". Sintetizó que "fuera de casa nos han faltado cosas, pero al grupo no nos ha faltado nada", y cree que hay una buena base para el futuro.