Cuco Ziganda: “El equipo competirá como este año, y si es posible lo mejoraremos”

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, consideró “una pena” la derrota “por el ambiente, con el público muy metido y apoyando”. En un contexto de igualdad, muchos ritmos y duelos, “hemos sido capaces de contrarrestarles y crearles ocasiones con cierta circulación y estructura. Más que en otras ocasiones”. Se queda una “sensación amarga, nos ha salido cruz porque ellos tienen calidad y perdonan lo justo”.

Con los cambios buscó “frescura”, pues “estábamos bien pero los de arriba son los que más se desgastan. Nosotros estábamos con posibilidades de mantener y de llegar, con las cualidades de Juan Carlos y Joaquín y también renovando el centro del campo”. El Huesca estuvo “mejor con balón que otras veces, con jugadores finos y con personalidad que nos han dado opción de llegar con más claridad y orden”, teniendo en cuenta que “el Eibar está metido en competición. Ha sido de lo mejor con balón de todo el año”.

El bagaje final, con 52 puntos, y todo “tan igualado” resulta una “pena porque queríamos ganar y se habría dado un salto. Es una pena por el premio económico, pero le doy más importancia a eso que al puesto, la diferencia es mínima”. El año ha tenido “sus cosas buenas y malas”, y se ha podido atisbar un primer equipo del futuro con las participaciones de Vilarrasa o Nieto por un Marc Mateu con molestias físicas.

En cuanto a posibles salidas de jugadores que terminan contrato no se mojó porque no sabe “nada fijo, ni de si tienen posibilidades de renovar o de irse. Sí puedo hablar del año que han hecho Juan Carlos, Andrés o Ratiu, lo que se cuidan o lo que transmiten en el campo. Ojalá sigan los tres, pero no han dicho anda fijo”. Ziganda, sabedor de las limitaciones económicas, lo afronta con tranquilidad: “Elijo quedarme y hay que adaptarse al presupuesto que haya. El equipo competirá como este año, y si es posible lo mejoraremos”.