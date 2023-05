Javi Martínez se despide de la SD Huesca

La SD Huesca está contenta con su rendimiento y actitud y él está satisfecho también con la que ha sido su experiencia como azulgrana. Sin embargo, la continuidad de Javi Martínez de cara a la próxima temporada no parece una cuestión sencilla y rápida. Una vez finalizada la cesión suscrita con Osasuna en el mercado de invierno, para que siguiese cuando menos sería necesario renovar el acuerdo. La pelota está en el tejado de la entidad navarra con la que tiene contrato hasta 2026 y a la que, por ahora, debe regresar.

El medio soriano publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje con tono de despedida que arranca con un "fin" y con concluye con un "continuará". "Gracias a la SD Huesca por la oportunidad y por dejarme mostrar una pequeña parte de lo que puedo llegar a ser. Deseo de corazón que le vaya bien a todas las personas con las que me he cruzado, en particular, y a la provincia de Huesca, en general. He sentido vuestra cercanía", agradece.

También realiza una valoración de lo que ha sido su estancia con los azulgranas. "Tiene que ser obligatoriamente positiva", asegura. "El que las cosas no salgan como uno quiere no hace que uno tenga que dejar de ser feliz", añade. La publicación tuvo reacciones de varios de los que han sido sus compañeros en los últimos meses como Andrés Fernández, Gerard Valentín, Rubén Pulido y Joaquín Muñoz que indicó que "te echaremos de menos amigo".

Javi Martínez, de 23 años acumula ya cuarenta partidos en Primera División con Osasuna. Esta temporada, sin embargo, las perspectivas de que fuese a tener minutos con lo rojillos no eran buenas y por eso se optó por un préstamo. Primero recaló en Albacete, donde no cuajó, y finalmente en el Huesca. Una lesión dificultó verlo a pleno rendimiento, pero en las últimas jornadas ha sido de los más destacados marcando ante la Ponferradina y el Lugo. Ha jugado doce partidos, cuatro como titular.

El panorama que se va a encontrar en Osasuna va a seguir siendo de fuerte competencia en su posición. En Huesca, mientras, la situación es la de un límite salarial que, de no haber cambios, se mantendrá en retroceso.

Además, de Javi Martínez, con el pitido final de la derrota del sábado ante el Eibar (0-1) también concluyeron las relaciones laborales con el Huesca de Andrés, Juan Carlos, Florian Miguel, Tomeo, Kento, Sielva y Obeng, además de la de Euse, que estaba cedido en el San Sebastián de los Reyes. Andrés, también en las redes sociales, expuso sin avanzar nada sobre su futuro que “podrán salir o peor las cosas, pero fuimos un equipo unido y comprometido toda la temporada dentro y fuera del campo. Toca desconectar”.