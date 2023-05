Los objetivos del Huesca en el mercado: delantero, centrocampista y lateral izquierdo

La próxima temporada las estrecheces económicas volverán a marcar la configuración de la que será la plantilla de la SD Huesca y sus aspiraciones. Era lo esperado y lo que confirmó este martes su director deportivo Ángel Martín González en una comparecencia en la que mostró las líneas maestras con las que encara el mercado de verano y en la que dejó claro que el objetivo se mantiene respecto al del curso recién acabado. "Seguirán siendo los 50 puntos, para el Huesca estar veinte años más en Segunda División es un éxito", afirmó sin querer descartar de plano que se pueda aspirar a cotas mayores. "Este equipo ha ascendido dos veces a Primera. Con lo que genera y con los límites que tenemos es difícil pensar que podamos estar ahí y aún así este año en la jornada 35 estábamos con esa ilusión", expuso, aunque también señaló que "ha habido mil casos de equipos que partían con la idea de atar la permanencia y luego han hecho cosas, lo viví con el Real Zaragoza entrando en ‘play off’ habiendo hecho el equipo en quince días".

El número de jugadores que se considera ideal es 22 y el punto de partida, 19 contratos en vigor, lo que no implica que todos vayan a seguir. Ya se ha hablado con los jugadores de su situación y los implicados saben que "hay que buscar una solución para intentar que no continúen en el club". Los fichajes se van a acometer "sin prisa, pero no quedándonos a esperar mejores opciones que puedan salir, porque no podemos competir económicamente". "Iremos cerrando cosas", comentó, aunque "aún no hemos fichado a nadie". Las posiciones que urge reforzar "son el lateral izquierdo, el mediocentro y la delantera, lo demás dependerá de los movimientos que haya en la plantilla". De sus características, lo único que avanzó es que "el fútbol actual es muy físico". El límite salarial en estos momentos está "bastante sobrepasado", se va a intentar cumplir con la liga y lo que "de momento" no se plantea es acometer rebajas salariales.

Entre los que finalizan contrato, lo único que está claro es que Florian Miguel no continuará. A Juan Carlos y a Andrés se les ha ofrecido una renovación "con recortes importantes" por lo que se entiende que es "difícil que puedan seguir". Con Tomeo "estamos hablando las partes y estamos convencidos de que nos puede ayudar".

También gustaría volver a contar con Obeng y Javi Martínez, con el que el escollo principal es el contrato de Primera División que tiene con Osasuna. Sielva se observa como "mucho más difícil", aunque no se puede descartar y con el cuarto futbolista cedido en el Huesca, Kento, "la idea primera es que se quede con nosotros, pero primero hay que tomar decisiones en otras posiciones y según pase con otros jugadores se verá su situación".

A la inversa, es decir, con los jugadores que han estado en otros conjuntos a préstamo solo es seguro que Euse, que ha militado en el San Sebastián de los Reyes, no renovará. Álvaro Fernández, que ha descendido con el Espanyol, es "una alternativa clarísima" para la portería "a no ser que haya un acuerdo". "Queremos contar con él", fue tajante Martín González. La situación de Escriche está a expensas de la evolución del Albacete en el ‘play off’, que tiene una opción de compra, Juan Villar en el Córdoba "no ha tenido el peso que pensábamos que podía tener" y Kevin Carlos regresará del Betis Deportivo y durante la pretemporada se estudiará su caso.

Algo similar ocurrirá con Diego Aznar. El pichichi del Huesca B ha renovado y se pondrá a las órdenes de Ziganda a la vuelta de las vacaciones. Seguir ahí "se lo tiene que ganar, ojalá de el mismo rendimiento que en el filial". Ese movimiento se integra dentro de la intención de "seguir apostando por la cantera". Los jugadores que han estado con el primer equipo "no se han visto superados por la categoría".

Ratiu aparece como un activo al que no le van a faltar novias por su rendimiento y capacidad de crecimiento, Le queda un año de contrato y podría ser una fuente de financiación. Al respecto, Martín González prefiere mostrar una posición de fuerza. "Puede haber gente que lo esté valorando, pero es un jugador de condiciones tremendas y nos gustaría seguir contando con él".