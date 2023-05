Sandro, la primera fuente de ingresos para el Huesca

El ascenso a Primera División de la UD Las Palmas el sábado pasado ha sido muy celebrado por el conjunto canario y su afición además también de por la SD Huesca. Su vuelta a la élite cinco temporadas después conlleva un premio extra y jugoso para los oscenses de alrededor de 1,35 millones de euros. Es la cifra que los insulares deberán abonarles para hacer efectiva la opción de compra obligatoria que se estableció a finales del pasado mes de agosto en el contrato de cesión de Sandro Ramírez en el caso de que su campaña concluyese así de feliz y que incluye igualmente la reserva de un 10% de los derechos del delantero en una futura venta.

El ingreso contribuirá a aliviar la tensionada situación financiera de los de El Alcoraz, especialmente en lo que al límite salarial de la primera plantilla hace referencia. En el curso que ahora ha concluido, el tope máximo que le concedió La Liga al Huesca fue de 6,37 millones, cantidad que en realidad se rebasó en más de 2,5, lo que condicionó la llegada de refuerzos. Para la próxima temporada, el escenario que se maneja en el club es el de un nuevo retroceso en cuanto al techo de gasto aún a pesar de que todavía se puede echar mano de 1,7 millones procedentes del fondo CVC. De ahí que operaciones como la de Sandro adquieran una gran relevancia y de que ahora la atención en el ‘play off’ de ascenso vaya a estar puesta en el Albacete. En el Carlos Belmonte se encuentra a préstamo desde el mercado de invierno Dani Escriche. En su marcha, al igual que se había hecho con Las Palmas, se estableció la obligatoriedad de su adquisición por parte de los manchegos si estos lograban subir. El movimiento superaría el medio millón de euros.

En su momento, también se reservaron opciones de compra tanto el Espanyol con Álvaro Fernández como el Betis con Kevin Carlos. La situación del portero es compleja. Los blanquiazules han descendido a Segunda y él tan solo ha participado en once encuentros. Con el Huesca aún le queda una temporada de contrato por lo que, si no sigue en Cornellá y si se quiere obtener algún rendimiento económico, habrá que buscarle un nuevo destino. Tampoco se puede descartar su regreso a la disciplina de Ziganda dado que su ficha tendría un encaje aceptable. Al respecto, se cuenta con Juan Pérez, aunque aún no se conoce si Andrés seguirá, asunto que se está tratando y que exigiría una importante rebaja en los emolumentos del murciano.

Tampoco Kevin Carlos ha tenido una buena experiencia con el Betis Deportivo, el filial de los verdiblancos. Desde que marchó en enero ha jugado diez partidos sin marcar ningún gol.

Dentro de la plantilla que ha finalizado la liga, Andrei Ratiu aparece como el valor más cotizado y la mayor fuente de ingresos vía traspaso. El internacional rumano, cuya vinculación finaliza en un año, es seguido por conjuntos de Italia y Francia desde tiempo atrás. Además, el Villarreal, en el que se formó y desde el que se incorporó en 2021, mantiene una posibilidad de recompra de alrededor de un millón de euros cuya ejecución no se puede descartar de pleno a la espera de lo que ocurra con Foyth y Femenía, sus actuales laterales diestros.

Con 3.345 minutos, Ratiu ha sido el jugador de campo más utilizado por Ziganda además de ser el máximo asistente, con cinco pases de gol, y de haber conseguido dos dianas. En la que ha sido su segunda campaña como azulgrana, ha añadido a sus cualidades ofensivas, capacidad defensiva y despliegue físico.

Otra vía de liquidez podría abrirse con Osasuna. El Huesca todavía mantiene un 40% de los derechos del portero Sergio Herrera, cuya campaña no ha pasado desapercibida en la Premier League habiendo sido relacionado con el Wolverhampton de Julen Lopetegui.

Dentro del equipo que ha concluido la campaña, 16 futbolistas tienen contrato en vigor, a los hay que sumar los que regresarán tras cesión. Además hay que tener en cuenta que alguno de los que ahora quedan desvinculados podría, seguir. En una situación pareja a la de Andrés se encuentra Juan Carlos. Con los cedidos Javi Martínez, Obeng y Sielva hay que negociar con sus clubes de origen, Osasuna, Oviedo y Eibar. Ahora mismo, el tercero es el que más visos tiene de seguir como azulgrana. Siendo que la idea para el próximo ejercicio es la de darle un aire diferente al equipo, se hace evidente que es necesario hacer hueco tanto en el vestuario como en el límite salarial. Ya sea dejando réditos económicos o no, habrá salidas.