El extremo derecho, duda a resolver en el Huesca para Málaga

La del 1-1 ante el Tenerife fue su cuarta presencia consecutiva en el once, una cifra que Gerard Valentín aún no había encadenado en lo que va de curso después de que hasta en tres ocasiones la cuenta se hubiese frenado a la tercera. A pesar de ser el futbolista que más ha actuado en la SD Huesca como extremo derecho, le estaba faltando una continuidad que ahora parecía haber encontrado, pero que va a tener que vivir en el mejor de los casos un paréntesis. El gerundense completó contra los canarios su segundo ciclo de amarillas y deberá cumplir sanción el próximo lunes en Málaga (18.30), donde la victoria e incluso el empate contra el equipo que marca el descenso dejaría sellada la salvación. Su ausencia abre una incógnita en un once que por otra parte se encuentra a expensas de conocer el estado de muchos de los jugadores que arrastran problemas físicos.

El número de candidatos para el casting que Ziganda comenzará a realizar el jueves en la vuelta a los entrenamientos tras el día de descanso otorgado este miércoles es de al menos tres: Joaquín, Soko y Javi Martínez. El primero forma parte del grupo de los que están entre algodones. De hecho, ha sido baja en los tres últimos compromisos. En los entrenamientos previos al choque con el Tenerife fue uno más, pero finalmente no entró en la convocatoria tampoco pisó el césped en la sesión de recuperación del martes.

Para él, el careo con el Málaga es el de la vuelta a su hogar. No obstante, si estuviese en condiciones de jugar e incluso de formar de inicio también habría que ver dónde. Hasta la lesión, Ziganda lo venía empleando en dos funciones o bien como acompañante del punta -Obeng principalmente- si el sistema era el 4-4-2, o bien como atacante por la derecha si se optaba por el de los tres centrales. Esta disposición estaba siendo la preferente en los desplazamientos, pero en el último, el de Andorra, se dejó de lado.

El otro extremo derecho natural de la plantilla es Soko. El camerunés inició el curso siendo la primera opción. Formó parte del once en los siete primeros compromisos. Sin embargo, problemas físicos mediante, ha ido perdiendo presencia y en la segunda vuelta aún no ha sido titular. En Andorra tuvo minutos tras cinco partidos en blanco, pero con el Tenerife, a pesar de la carencia de futbolistas ofensivos con los que se contaba, no fue reclamado por Ziganda, que para el desenlace prefirió cerrar la banda derecha emparejando a Nieto y Ratiu, dos laterales.

Una tercera alternativa la representa Javi Martínez, junto a Valentín y Joaquín el otro azulgrana que ha sido titular en la derecha del ataque en lo que va de 2023. De hecho, esa ocasión es la única en la que el soriano ha escuchado el pitido inicial dentro del terreno de juego. Fue en la visita al Villarreal B, la última con los tres centrales y para la que en los días previos no habían trabajado con normalidad Joaquín, Valentín y Soko. Formó ataque con Kanté y Obeng, y el resultado a nivel global no fue satisfactorio. Se firmó un 0-0 sin ningún tiro a puerta. Posteriormente, en el 2-1 con el Burgos, volvió a tener esa función, aunque solo en los trece minutos finales.

Habría otras variables, aunque poco exploradas hasta la fecha. Por ejemplo, Ziganda podría apostar por darle más minutos al doble lateral de Ratiu y Nieto aprovechando la cada vez más afilada proyección en ataque del rumano. También podría jugar a pie cambiado Lombardo, pero lo cierto es que aún no lo ha hecho, o mover a Juan Carlos, algo que tampoco ha ocurrido desde que se afianzó como titular.

Más allá de en el extremo derecho, en la alineación que se escoja para La Rosaleda podría haber otras novedades. El rendimiento de la pareja de centrocampistas formada por Timor y Sielva no convenció contra el Tenerife. Salvador sigue sancionado y el concurso de Kento, baja por lesión desde hace más de un mes, aún no es seguro. Tomeo sería la alternativa. Arriba, además de Joaquín, para el cruce con los chicharreros tampoco pudieron ser convocados Carrillo y Kanté, mientras que al día siguiente Obeng, que había acabado el partido con el tobillo magullado, se quedó en el gimnasio.