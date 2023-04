Ramis, el técnico del próximo rival del Huesca, anuncia que no renovará

Con la salvación alcanzada de forma virtual a falta de seis jornadas después de haber goleado al Ibiza (4-0) y una vez que ya se lo había hecho saber al club y al vestuario, Luis Miguel Ramis hizo oficial este sábado algo que en el entorno del Tenerife ya se venía manejando en los últimos días, no seguirá en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López la próxima temporada. El anunció lo realizó en la rueda de prensa previa al choque los suyos deben afrontar el lunes en El Alcoraz ante la SD Huesca (21.00), conjunto con el que empata en la tabla a 46 puntos.

"Consideramos que no tenemos más recorrido aquí, deportivamente hablando, aunque emocionalmente no nos desvincularemos nunca. Tenemos que dar un paso a un lado para que el club busque nuevas ilusiones, nuevos mensajes, nuevos proyectos, y por eso tomo esta decisión, con otras muchas más reflexiones", expuso convirtiéndose en portavoz del cuerpo técnico. El entrenador, aunque no pormenorizó las razones, dijo que la principal era deportiva y que con su marcha siente “decepción y tristeza”.

Al respecto, no quiso entrar a valorar sí también había influido la llegada al club de José Miguel Garrido como nuevo máximo accionista, o la de Juan Guerrero como consejero deportivo, que provocó también la marcha del anterior director deportivo, Juan Carlos Cordero, al Real Zaragoza. "Hay muchas cosas que no me terminan de convencer y forman parte de mi decisión, pero no me corresponde a mí valorar eso, a la gente hay que dejarla trabajar. Esta decisión pesa mucho, pero había que tomarla", añadió.

Ramis aseguró que no tiene “absolutamente nada” hablado con ningún otro equipo de cara a la próxima temporada y que lo que quiere es disfrutar de las seis últimas jornadas. De hecho, considera que su decisión no influirá en el rendimiento del equipo en esos partidos y que aún logrando la clasificación para el ‘play off’ no cambiaría de opinión.

Ramis es, con 118, el segundo entrenador con más partidos en el Tenerife tras José Luis Oltra. Llegó en noviembre de 2020 sustituyendo a Fran Fernández. En ese curso logró la permanencia y en el siguiente, el pasado, llegó a la última ronda del ‘play off’ sin conseguir el ascenso.