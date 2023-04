Cuco Ziganda: “Tenemos que llegar a los cincuenta puntos”

El ‘play off’ está lejos y la distancia de seguridad con el descenso es cómoda. la SD Huesca podría pensar en la tranquilidad, en dejarse llevar, pero el hecho de que aún resten seis jornadas hace que no se pueda descuidar la tensión competitiva. Con lo vivido el año pasado como ejemplo negativo, se sabe de la importancia de acabar bien el curso. Cuco Ziganda trata de mantener la concentración y el hambre por las victorias en el vestuario. Centrándose en el partido a partido y recordando si se quiere echar la vista más adelante que aún no se ha alcanzado el objetivo principal en cuanto a puntos, los 50. Se llevan 46, lo que quiere decir que de ganar el lunes al Tenerife en El Alcoraz (21.00) se dará un buen paso. “Tenemos que ganar, aún no hemos llegado a los cincuenta puntos y cada vez quedan menos partidos”, azuzó este sábado a los suyos.

El técnico expuso que el bloque se encuentra “muy centrado” en ello y recordó que “más de la mitad de los equipos" se encuentran en la misma situación. “Ganar cuesta, hay mucha igualdad y no es fácil encadenar dos victorias seguidas, nadie se da por vencido” comentó.

El equipo, como viene siendo la tónica en las últimas semanas, se presentará al partido con varios tocados y con las bajas seguras de Kento Hashimoto, que sigue recuperándose de una lesión muscular, y de Salvador, que debe cumplir dos encuentros de sanción por su expulsión en la última derrota con el Andorra. Su sustituto en el once -Ziganda no dejó en esto lugar a la duda- será David Timor. La ausencia del zamorano “trastoca, porque es un jugador importante”, pero se considera que los días en los que Sielva ha formado pareja en la medular con Timor también ha habido un buen rendimiento. “Es un valor seguro”, afirmó el entrenador.

Uno de los dos partidos de castigo a Salvador es por la doble amarilla y el otro, por no abandonar el campo. Esto último fue calificado por Ziganda, de “tontería grande”. “Condicionó el campo de Andorra, porque el túnel de vestuarios está en el lado contrario. Cristian se fue hacia allí, pero se quedó en una zona en la que pensaba que nadie le veía, pero en la que en realidad le estábamos viendo todos. No fue mucho tiempo y en cuanto se le dijo que se tenía que ir, lo hizo. No hubo mala intención y lo cierto es que nadie estuvimos bien, fue una tontería, una tontería grande, que le ha costado un partido, como si fuesen dos amarillas o una entrada grave. Nos faltó tacto a todos, incluso al que redactó el acta”, narró lo ocurrido.

Para tratar de llegar de la mejor manera a cada compromiso se están llevando a cabo programas de dosificación de cargas personalizado. “A estas alturas es más importante tener un entrenamiento o un descanso de calidad que insistir en lo físico”, expuso.

El hecho de que entre el último partido y la visita de los canarios haya ocho días se observa como algo beneficioso. “Ha sido una semana larga para descansar y preparar bien, un semana así se agradece”, comentó. El partido será el primero de los dos seguidos en lunes que llegan ahora y que han estado precedidos por tres que se han celebrado en domingo a las 14.00. “Somos uno de los equipos a los que nos toca los horarios más raros, no tengo ni idea de qué depende, no sé si el horario raro es para el equipo raro, pero no creo porque somos bastante normales, hacemos las cosas con equilibrio, no nos quejamos mucho, no hacemos ruidos”, comentó. “Ojalá se repartiera más”, deseó, aunque también apuntó que no cree “que se haga con mala intención”. “En todo caso hay que pensar en los socios, porque al final son siempre los mismos los que pagan esos horarios”, subrayó.

El Tenerife suma los mismos puntos que el Huesca y se presentará tras haber goleado 4-0 al Ibiza. “Su entrenador es el mismo, la plantilla también es parecida a la del año anterior en el que estuvieron en ‘play off’, hacen prácticamente lo mismo y con la misma intención, pero los resultados no están siendo iguales, el fútbol es acierto, sobre todo en las áreas”, analizó. “Es un equipo que juega bien y que tiene automatismos muy claros, son muy ordenados e incluso en la fase ofensiva han dado un salto de calidad”, añadió.

Se vuelve a El Alcoraz, el dulce hogar donde los marcadores, al contrario que en los desplazamientos, sí acompañan. “Nos tenemos que agarrar a este tipo de cosas, además cada vez estamos haciendo mejores partidos. Era uno de los objetivos, que la gente viniese con ganas de vernos ganar y se fuese con mejores sensaciones de las que había llegado”, afirmó.

De cara al futuro, Ziganda juega con la tranquilidad de tener una temporada más de contrato. De momento está “centrado en acabar bien este año”, pero no esconde que “a la hora de consolidar un proyecto, una idea, dar continuidad a un trabajo es ventajoso”. “No tengo que empezar de cero, ya tengo la experiencia de haber jugado con dos puntas, con tres centrales, más o menos adelantado”, comentó.