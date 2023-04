El Andorra-Huesca del domingo, un choque de estilos

La idea de someter al rival por inanición, privándole del balón, agotándole persiguiendo sombras, frente a la apuesta por enredarlo cada vez más y más en una tela de araña para después picarle con rapidez. Andorra y SD Huesca, Eder Sarabia y Cuco Ziganda, dos maneras de plantear los partidos se cruzan el próximo domingo en el Principado (14.00) con un dato estadístico que define a la perfección la filosofía de cada uno de los dos conjuntos. El equipo que, junto a Las Palmas, más posesión maneja, un 67%, recibe al que menos tiempo pasa con el esférico entre los pies, un 40%. Uno da 595 pases por encuentro y el otro 289. Uno realiza 8,8 disparos y el otro 6,8.

Dos extremos que se tocan en la clasificación. El Huesca, noveno, suma 46 puntos, uno más que los andorranos, que marchan undécimos con tres goles más marcados, 34, y los mismos encajados, 29, después de haber dejado atrás una racha de cinco derrotas consecutivas con otra, la actual, en la que acumulan seis jornadas sin perder con dos goles recibidos, los del 2-2 con el Ibiza. Los azulgranas en su intento por conseguir la ansiada segunda victoria domicilio que les dejaría a un paso del objetivo de los 50 puntos se van a encontrar con un duro escollo. Un reto del que, de todos modos, hasta el momento han salido airosos.

El choque será la tercera ocasión desde el verano en la que se ven las caras los dos equipos. En agosto, en un amistoso, el Huesca se impuso por 3-1 y ya dentro de la 19ª jornada se hizo con los tres puntos con un 1-0. El cruce sirvió para confirmar que a los de Ziganda la tipología del rival no se le da mal. Previamente, con el mismo resultado, habían infligido su primera derrota a Las Palmas con tan solo un 14% de posesión, mientras que con el Granada, el tercero en en discordia en cuanto la tenencia del balón, se han firmado dos tablas.

La visita del Andorra a El Alcoraz se decidió por un penalti transformado por Juan Carlos a los 58 minutos. Los locales solo tuvieron un 27% de posesión y hubo momentos de la primera parte en los que el rival superó el 80%. Con el triunfo, se rompió una racha de cuatro partidos sin ganar y supuso la adopción por primera vez del sistema con tres centrales como plan principal, el mismo que después se ha mantenido para la mayoría de los desplazamientos.

Ahora, tras dos encuentros consecutivos en casa, existe la duda de si Ziganda lo volverá a emplear o de si mantendrá la misma propuesta que la del 2-1 ante el Burgos, el, según el técnico, “mejor partido de la temporada”. En él jugó con Carrillo y Obeng en punta y dentro de los aspectos remarcables mencionó el hecho de que los suyos habían circulado bien el balón.

A tenor de lo que manifestó ayer Sielva, disputárselo de tú a tú al Andorra no es algo que entre en los planes, aunque no se descarta hacerlo en momentos determinados. Solo dos rivales pueden decir que han dejado a los de Sarabia por debajo del 50% de posesión. El Albacete en la séptima jornada les permitió un 44% para empatar a uno y Las Palmas, en el inicio de su actual racha, hizo que se tuviesen que conformar con el 26%, lo que no les impidió conservar el 0-0.

En los cinco partidos que le han seguido, y que se han traducido en dos victorias y tres tablas, no han bajado del 55%. Fue con el Eibar en otro choque sin goles. Tampoco los hubo el lunes pasado con el Alavés teniendo un 73%.

Esos elevados porcentajes no siempre les resguardan de sufrir resultados abultados. En el 2-2 con el Ibiza tuvieron un 85% y en su mayor goleada en contra de la temporada, un 4-1 con el Sporting en la segunda jornada, un 74%.

Si el Huesca se adelanta dará un golpe duro. El Andorra ha perdido seis veces en su estadio, todas por 0-1.