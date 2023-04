De estar entre algodones, a brillar con el Huesca

Ratiu se convirtió en la victoria ante el Burgos (2-1) en el tercer ejemplo en dos semanas. Después de haber pasado los días previos entre algodones y de no haber podido entrenar con sus compañeros hasta 24 horas antes, el internacional rumano fue titular emulando una situación similar a la ya vivida en la derrota con el Alavés con Jorge Pulido y Joaquín Muñoz, y que, sin ser nueva -las molestias y el dolor no son precisamente elementos extraños en los vestuarios- y atendiendo a que cada lesión conlleva sus procesos y tratamientos, sí que rompe con la precaución que se había seguido en anteriores ocasiones con otros jugadores recalcándose así el peso que esos nombres tienen en la libreta de Ziganda.

Ratiu, que a fin de cuentas es el jugador de campo con más minutos de esta temporada y que solo ha dejado de vestirse de corto en las ocasiones en las que ha sido llamado por su selección, ante el Burgos le devolvió al técnico la confianza con creces. Agitó el partido desde su banda en la primera parte siendo clave en el 1-0 y dando la asistencia a Juan Carlos, el bigoleador de la tarde, en el 2-0. Además, fue todo un seguro atrás realizando una vez más todo un despliegue físico. Todo ello, a pesar de que su concurso había estado en duda.

En los primeros compases del encuentro con el Alavés había recibido un golpe en una rodilla. Pudo seguir, pero acabó siendo sustituido a los 77 minutos. En los días posteriores se le mimó con el objetivo de que pudiese calzarse las botas en el siguiente encuentro. El miércoles se probó, pero se retiró a los vestuarios antes de tiempo y solo pudo ejercitarse con completa normalidad en el último entrenamiento previo.

El mismo proceder se había llevado a cabo una semana antes con Jorge Pulido. El capitán sufrió un esguince de tobillo en la primera sesión tras el 3-0 con el Levante en el que había sido baja por estar sancionado. No volvió a pisar el césped del Pirámide hasta el viernes y lo hizo al margen del grupo junto a Kento, que actualmente sigue con la recuperación de una lesión en el bíceps femoral. Ya al día siguiente fue uno más y ante el Alavés, un choque muy parejo que los vascos decidieron en su única aproximación de la segunda parte, destacó para bien.

La atención especial se mantuvo la semana pasada. El lunes y el miércoles trabajó con precaución y no se unió al grupo hasta el jueves. El domingo ante el Burgos volvió a brillar sumándose también a las acciones ofensivas.

Joaquín representa el lado menos amable. Entró en la convocatoria del 0-0 con el Villarreal B tras sufrir un esguince de tobillo, pero se quedó sin jugar. En los días siguientes no tuvo continuidad en los entrenamientos hasta que en el previo del duelo con el Alavés sí que fue uno más. Después, no solo fue incluido en la citación si no que recuperó su sitio en la delantera junto a Obeng. Sin embargo, antes de la primera media hora tuvo que dejar su sitio a Lombardo por un golpe en la articulación que tenía renqueante. “Estaba en condiciones de jugar. Estás tocado, tienes la zona delicada y te dan un golpe. Pulido se encontraba parecido y ha aguantado. Son profesionales y están acostumbrados, asumimos ese riesgo, es parte del juego”, expuso tras el pitido final Ziganda. Para el cruce con el Burgos intentó estar disponible, pero se tuvo que conformar con seguir la victoria desde la grada.

El lunes, en el día después del cruce con los castellanos, Jorge Pulido y Ratiu, junto con Obeng, sustituyeron la carrera continua de los que habían formado parte del once por la bicicleta estática. Por su parte, Joaquín, al igual que Kento y que Lombardo, con gastroenteritis no salió al césped. Este martes el equipo guardó descanso y será mañana cuando comience a preparar la visita al Andorra.