Andorra, territorio por conquistar para el Huesca

En cuanto al calendario, la de esta semana es una jornada más, la 36. Sin embargo, en lo que a la SD Huesca se refiere, no deja de tener una connotación particular, afrontará un partido de carácter internacional. Los azulgranas visitan el domingo a las 14.00 al Andorra, el equipo del pequeño principado pirenaico, un estado independiente. Viajan al extranjero. Partirán el sábado al mediodía en autobús y aunque, no son necesarios visados ni pasaportes, la plantilla sí que ha recibido la recomendación de tener el DNI en vigor y la advertencia de que, al no pertenecer a la Unión Europea, sigue vigente el ‘roaming’, lo que encarece el uso de los teléfonos móviles.

No será la primera vez de los oscenses allí. Existen cinco precedentes, todos en Segunda B -los andorranos, que en la primera vuelta cayeron por 1-0 en El Alcoraz, son debutantes en Segunda- y sin ninguna victoria que festejar.

El más cercano es el de la campaña 1995-96 en el que el resultado fue de empate a cero. El punto, entonces, se dio por bueno en pos de una salvación que los oscenses conseguirían a diferencia de lo ocurrido en la anterior ocasión, la de la 1991-92 en la que perdieron en el Principado y también posteriormente la categoría. El partido, disputado el 5 de enero, finalizó con un 3-2. Los locales se fueron al descanso con tres goles de ventaja y en la segunda parte los tantos de Julio Suárez y Botella no fueron suficientes. Casi justo un año antes -en la 1990-91 el partido se celebró el 6 de enero- una diana de Cardona en el 58 significó el triunfo para el Andorra.

Los dos primeros desplazamientos concluyeron con sendos 1-1. En el curso 1982-83, curiosamente también en enero, concretamente el día 2, Moraleja igualó de penalti para los visitantes en el 87, mientras que en el 1983-84 se vivió la única ventaja con la que ha contado hasta ahora el Huesca en Andorra. Duró muy poco. Alejandro Campos, que tiempo después militaría en las filas andorranas, adelantó a los azulgranas en el 67 y un minuto después se firmaron las tablas.