Juan Carlos, el pichichi del Huesca: "Vamos a seguir apretando hasta el final"

El Huesca ganó el domingo al Burgos con un 2-1 en el que usted marcó los dos goles. Nunca antes en su carrera había logrado algo así en un partido liguero.En realidad logré tres, pero el primero se anuló. Resulta complicado imaginarse que en un encuentro vaya a ocurrir algo así. Estuve muy cómodo, el grupo en general estuvo muy bien y yo me pude aprovechar del acierto del resto de mis compañeros.

¿Qué supuso para el equipo ese resultado?

Nos devolvió la sensación de ganar después de la derrota anterior con el Alavés. También nos permitió recuperarnos de ese mal resultado y demostrar que seguimos siendo fuertes en nuestra casa. A nivel de clasificación implica dar un paso más hacia el primer objetivo de los cincuenta puntos. Nos reconfortó a todos.



¿El vestuario estaba dolido por el tropiezo anterior que además había supuesto romper la racha de quince jornadas puntuando como locales?

Más que nada se trataba de avanzar en lo ofensivo. Llevábamos dos partidos generando poco y sabíamos que para ganar había que hacer algo más. Especialmente, en casa frente a un rival que se está jugando el entrar en el ‘play off’.



En las dos jornadas anteriores solo habían realizado un tiro a puerta. En cambio contra el Burgos batieron el récord del curso con nueve, ¿qué cambió?

El partido se abrió mucho ante la opción que tenían ellos de alcanzar al sexto en la clasificación, lo entendimos bien y nos supimos beneficiar. Tuvimos el control, nos sentimos cómodos y la intención de apretar hacia delante nos funcionó.



Sus tres goles, los que se validaron y el que se anuló, nacieron en la banda derecha.

Por allí hicimos bastante daño. Yo traté de estar por zonas en las que fuese difícil de detectar, hubo espacios y lo explotamos. Otras veces paso más desapercibido y me cuesta más.



Suma siete dianas en total, el que más de todo el equipo. Sólo en una temporada consiguió más, en la 2018-19 con el Almería en la que logró diez.

Soy el mismo de siempre. Intento ayudar al equipo juegue lo que juegue. Cuando participaba menos y tenía la oportunidad de hacerlo creo que lo hacía bien y si no he tenido continuidad no ha sido por mí.



En la propuesta de Ziganda ha encajado a la perfección siendo un fijo en las alineaciones.

Al principio me costó, me lo he tenido que ganar. Trato de adaptarme y de hacer lo que me piden. Si te van dando partidos, vas creciendo y encontrando tu mejor versión.



Primero tuvo sitio acompañando al delantero y en la segunda vuelta está partiendo desde el extremo izquierdo.

En ambas posiciones me veo bien. Mis características quizá sean más de segundo punta, pero cuando estoy en banda también puedo aprovechar el hecho de que los delanteros fijan la defensa. Lo importante es que juegue dónde juegue, la idea es siempre la misma, lo que me hace más cómodo el cambiar.



¿Cree que la grada le valora ahora más?

Cuando juegas y todo va bien es lo normal. De todos modos, siempre me he sentido apoyado por la gente de aquí. Llevo cuatro años y con la afición hay buen trato y sintonía.



Esta semana, tras dos partidos como locales toca volver a actuar como visitantes. ¿En Andorra se logrará la segunda victoria a domicilio del curso?

No somos un equipo diferente dentro o fuera de casa. Ganar resulta muy difícil, cada punto es oro y muchas veces, al sentir que ya tienes un empate, ante la posibilidad de perderlo pesa más el querer conservarlo. Intentaremos dar un paso más sin olvidar la esencia de lo que nos ha llevado a tener 46 puntos a falta de siete jornadas. El domingo demostramos que tenemos capacidad ofensiva. Creo que es un tema más mental que otra cosa.



Al respecto, el Huesca acumula 16 empates, nueve en la segunda vuelta.

La categoría es así, hay muchos equipos con muchos empates. Se hace difícil encadenar victorias. La igualdad es tremenda y lo que se busca es paso a paso escapar de la zona peligrosa. Somos un bloque que resulta muy difícil de ganar. A partir de ahí, a ver si en lo que queda podemos transformar alguna de esas tablas en victorias.



¿Había coincidido antes con un entrenador con una propuesta como la de Ziganda en la que es tan importante la fortaleza atrás?

No, pero la verdad es que estoy a gusto con la idea y la entiendo. En esta liga es muy importante tener las cosas muy claras y aprendidas en defensa.



Quedan siete jornadas, el descenso se ha alejado a once puntos y el ‘play off’ se encuentra a siete, ¿se puede pensar en cotas más altas que la actual novena posición?

Ojalá. Por lo demostrado ante el Burgos hay síntomas de que estamos capacitados para estar más arriba. Nuestro techo lo marcaremos nosotros.



El año pasado, el equipo notó para mal el hecho de llegar a las últimas jornadas sin grandes motivaciones, algo que el club y Ziganda no quieren que se repita.

El entrenador no nos va a dejar bajar ni un poco los brazos. Independientemente de lo que ocurra, vamos a seguir apretando hasta el final. Los que llevamos tiempo en la categoría sabemos que no puede haber relajación.



¿Más allá de los objetivos grupales, se marca algún reto personal?

Aportar lo máximo que pueda con mi trabajo diario. Seguir peleando por el club para acabar lo mejor posible.