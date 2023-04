Ziganda: "Tenemos que hacer puntos y evitar situaciones comprometidas"

José Angel "Cuco" Ziganda, entrenador de la SD Huesca no da por hecha la temporada, ya que aunque el equipo está en el centro de la tabla, y no debería pasar apuros al final de la temporada para mantener la categoría no quiere que su equipo se relaje, ni que se deje ir porque ahora no estén pasando apuros, y todos den por hecho que ya no va a pasar nada en la clasificación.

"Nos queda por hacer puntos y evitar situaciones comprometidas porque los de abajo pueden ganar y no vamos a tirar nada, estemos como estemos, por respeto a todos. Estamos donde estamos porque nos lo merecemos y vamos a luchar hasta el final ya que no lo entiendo de ninguna otra manera", ha dicho Cuco Ziganda en la previa del partido que su equipo disputará este domingo en El Alcoraz ante el Burgos.

Sobre el Burgos, un rival que lucha por lograr meterse en el 'playoff', el técnico azulgrana piensa que está haciendo una gran temporada. "El Burgos tiene claro a lo que juega, y a lo largo del año ha evolucionado a bien y ha ganado en confianza, siendo un bloque muy compacto y sólido, aprovechando bien los carriles, y desde el medio del campo hacia adelante mira hacia arriba, ganándose a pulso donde está, y desde luego que vendrán aquí a por todas, y con mucho ánimo", ha afirmado.

En el último partido en casa ante el Alavés, el Huesca rompió la racha de quince partidos seguidos sin perder como local, algo que dolió al entrenador y jugadores pero que no le da mayor importancia Ziganda.

"Nos dolió por perder y porque hicimos cosas para no perder, pero alguna vez tenía que ser, y lo que tenemos que hacer es no despistarnos y seguir sumando puntos y no tirar nada hasta el final de la temporada", ha comentado.

El partido ante el Burgos se prevé intenso, un rival que al igual que el Huesca se encuentra más cómodo jugando con un bloque más bien bajo. "Nos gusta tener el control del partido y eso no quiere decir que tengas que dominar. Estamos a gusto siendo un bloque compacto, por eso puede ser el partido muy disputado y que luego se decida por detalles, a balón parado, o por cualquier otra circunstancia que se dé en el partido", ha concluido.