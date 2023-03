La visita del Levante, una nueva oportunidad para Óscar Sielva

Óscar Sielva volverá a estar disponible el próximo sábado en el duelo con el Levante en El Alcoraz (18.30) después de que en el 2-2 con el Ibiza cumpliese sanción por acumulación de amarillas. Lo que no hace mucho hubiese resultado una circunstancia secundaria a tenor de la escasa presencia que estaba teniendo sobre el césped - 19 minutos entre las jornadas 15 y 26 repartidos en dos partidos- es ahora en cambio toda una buena noticia para la SD Huesca. Antes de su ausencia en Can Misses el domingo pasado llevaba acumuladas dos titularidades seguidas. Su aparición ante el Sporting, un 1-1 en el que marcó de falta directa, fue una sorpresa y siete días después repitió con el Granada, otro empate a uno. "Llevaba dos semanas jugando de inicio y con buenas sensaciones, pero las sanciones llegan cuando llegan y lo que he hecho ha sido seguir entrenando bien para que el míster pueda contar conmigo", comenta.

Con Javi Martínez y Salvador -las dos únicas ausencias en el entrenamiento que se llevó a cabo este miércoles en ElAlcoraz- lesionados y con Kento sancionado, sus opciones de volver al once son altas. Él, Timor y Tomeo son los candidatos más naturales, aunque existen otras posibilidades como Juan Carlos y Manu Rico. Sean quienes sean los elegidos, lo cierto es que se trata de una zona del campo en la que está habiendo muchas rotaciones. "Se están acumulando lesiones y sanciones y lo que tenemos que hacer los que salimos es hacerlo lo mejor posible, todos estamos en el mismo barco", afirma.

Ese barco atraca ahora en una jornada en la que le espera el equipo más en forma de la liga, un bloque que acumula veinte encuentros sin perder. "Será complicadísimo, pero es en casa, donde estamos fuertes con nuestra gente, y debemos hacer nuestro fútbol e intentar ganar, sería un plus", expone. Ese triunfo, después de que en las últimas diez jornadas solo se haya conseguido un marcador a favor, "sería importante para refrendar nuestro trabajo, para que se vea que no estamos tan lejos de la victoria, cambiaría mucho para afrontar lo que queda". Las claves serán "estar muy juntos porque tienen muchas individualidades y como siempre mantener la puerta a cero".

Más allá del Levante prefiere no mirar. “Voy como dice Simeone, partido a partido, centrándome en lo más temprano, luego ya habrá tiempo de pensar y preparar la visita Racing”, comentó mencionando la cita siguiente a la de los granotas.