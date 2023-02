Muere Pelayo Novo, el futbolista que se precipitó desde un tercer piso en Huesca

El exfutbolista Pelayo Novo murió este martes a los 32 años arrollado por un tren que cubría la ruta entre Oviedo y Siero, en Asturias. El exjugador del Real Oviedo, el Córdoba, el Elche, el Lugo y el Albacete falleció en el acto a causa del impacto, muy cerca del parque de La Malata, en el barrio ovetense de La Corredoria.

El suceso ocurrió poco antes de las ocho de la tarde. Al parecer, el 112 Asturias recibió la llamada de alerta a las 19.55 y, aunque de inmediato se dio aviso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), nada pudo hacerse por salvar su vida.

Novo se precipitó desde un hotel en Huesca

Hace cinco años, cuando militaba en el Albacete con 27 años, Novo resultó herido de gravedad durante una visita de su equipo a Huesca. El deportista, natural de Oviedo, se precipitó desde un tercer piso al patio interior del Hotel Abba, en el que estaba concentrado con su equipo antes de enfrentarse a la Sociedad Deportiva Huesca en el estadio de El Alcoraz.

Este suceso ocurrió el 31 de marzo de 2018 y en aquella ocasión el joven se salvó de milagro tras pasar casi dos meses hospitalizado en Zaragoza. Salvó su vida pero sufrió una lesión medular irreversible que le apartó para siempre del fútbol.

Durante su ingreso en la capital aragonesa, Novo subió un vídeo a sus perfiles de las redes sociales para agradecer a todo el mundo el apoyo que había recibido.

Tras pasar varias veces por quirófano, el deportista sufría lesiones en la zona inferior de la columna y en el calcáneo del pie izquierdo.

"Cada día es una nueva oportunidad para vencer y lo que tengo muy claro es que las dosis de apoyo que me habéis dado han hecho que mi fuerza, la #fuerzapelayo, haya ido en aumento", decía en el vídeo, en el que agradecía también el trato de su familia, amigos y "todo el equipo médico del Hospital Clínico de Zaragoza".

Después de pasar allí 51 días, abandonó el centro zaragozano para ingresar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde encontró en el tenis una nueva pasión. De hecho, en 2021 visitó de nuevo Zaragoza para disputar el Open de tenis en silla de ruedas que organizó el club Tiro de Pichón.

En aquella ocasión, relataba a HERALDO con entereza su cambio de vida.

Novo, en octubre de 2021, cuando vino a Zaragoza a disputar un torneo de tenis en silla de ruedas Toni Galán

"No recuerdo exactamente lo que pasó aquel día en Huesca. Es la verdad. La mente humana no recuerda esas cosas. Es un capítulo de mi vida que sucedió así y ahora lo tengo cerrado", decía entonces. "Estoy viviendo otros capítulos. La vida continúa y no sé si volveré a reabrir aquella época en mi mente. Ahora me centro en el presente", destacaba Novo que, según apuntan algunos medios, se había casado hace 15 meses. Seguía practicando el tenis, estaba vinculado con la Federación Asturiana de este deporte, así como con la Fundación Real Oviedo.

El club ha lamentado este triste desenlace con un mensaje en sus redes socielaes. "Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación", ha escrito en Twitter.

Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación.



Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo.#RealOviedo pic.twitter.com/bjHBicUkWn — Real Oviedo (@RealOviedo) February 28, 2023

"Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo", se despide.