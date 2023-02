El salto adelante de Andrei Ratiu

Echar la vista hacia los puestos que están por encima resulta ilusionante, fijarse en los que están por debajo, en cambio, genera agobio. La SD Huesca se encuentra en la mitad de la tabla de Segunda División. A falta de quince jornadas tiene el ‘play off’ a diez puntos de distancia y mantiene una ventaja de siete sobre el descenso. Ante esta disyuntiva, Andrei Ratiu lo tiene claro. “Siempre queremos mirar hacia arriba”, manifestó este miércoles el lateral derecho de 24 años consciente también de que, de todos modos, no debe correr antes de andar. “Vamos partido a partido desde la fortaleza en casa y tratando de hacer buenos los puntos”, dio como receta para seguir adelante.

Eso es precisamente lo que se ha logrado en los dos últimos compromisos. A la victoria con el Mirandés (1-0) que rompió la racha de seis jornadas sin ganar, le siguió el domingo pasado el empate a uno con el Sporting a domicilio. “Estábamos hablando bastante sobre subir el nivel para llevarnos los tres puntos porque los empates eran engañosos, era un punto, pero al final si acabas perdiendo dejan de ser bueno”, comentó sobre la trayectoria anterior y el método empleado para cambiarla.

De todos modos, el contraste entre los resultados en El Alcoraz, donde no se pierde desde la segunda jornada, y los estadios ajenos, en los que solo se ha logrado un triunfo, el 0-1 con el Oviedo de hace más de cuatro meses, sigue estando ahí. “En casa nos sentimos fuertes y arropados, fuera de casa nos falta un puntito para lograr la victoria”, analizó.

Por ello, le pide a la afición que a la visita del próximo domingo del Granada (14.00) vaya “como siempre a animarnos, cuanto está lo notamos y su apoyo lo devolveremos en el campo”. Ese duelo cruzará a los azulgranas con el cuarto clasificado, una plantilla “con jugadores para ir al espacio y para tener el balón”. “Tendremos que hacer un partido bastante completo para poder ganar”, avisa.

En lo personal, en el que es su segundo curso en el Huesca, Ratiu puede presumir el jugador de campo con más minutos (2.289). Solo se ha perdido un partido -por estar con concentrado con Rumanía- ha marcado un gol, repartido dos asistencias y es el tercero que más pases da (669) y el primero en recuperaciones (144) . “Físicamente y mentalmente estoy bien, quiero dar más para poder ayudar al equipo en todo”, se analiza. “He dado un paso adelante en lo defensivo y estoy aportando bastante en ataque”, afirma el canterano del Villarreal criado en Aguaviva y con contrato hasta 2024 que y por el que, entre otros, se ha interesado el Cádiz.

Para crecer atrás está realizando trabajo específico e individualizado para mejorar en situaciones como los duelos y las paredes. Además también ha progresado en el plano físico consolidándose como uno de los jugadores más rápidos de la categoría. En el partido de la primera vuelta con el Sporting registró en El Alcoraz una punta de velocidad de 35,8 km/h. “Me estoy manteniendo en los entrenamientos, cuidándome en casa y descansando bien”, afirma.

La confianza de Ziganda en él es total. Más allá de que lo emplee en todos los partidos, lo cierto es que en ellos tampoco es nunca sustituido. Tampoco influye el sistema. Se adapta tanto a hacer de lateral en una línea de cuatro como de carrilero cuando se apuesta por tres centrales. “De las dos maneras me veo cómodo, en los años anteriores he jugado bastante con ambas y donde me pongan intentaré cumplir”, explica. Él está dispuesto a seguir creciendo y se deja aconsejar: “Escucho lo que me dicen”.