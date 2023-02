Andrés, dispuesto a seguir en la SD Huesca

Es uno de los pilares de la SD Huesca, tanto por lo que aporta sobre el césped como por la ascendencia que tiene dentro del vestuario. Andrés Fernández está cuajando de nuevo una gran temporada bajo los palos. Dentro de un equipo en el que la fiabilidad defensiva es clave, tener un valor seguro como él se ha convertido en alguna sustancial. Sin ir más lejos, el sábado pasado en la victoria por 1-0 frente al Mirandés en la que se rompió la racha de seis partidos sin ganar volvió a brillar. La actual es su cuarta campaña en El Alcoraz, la tercera consecutiva desde que regresase en 2020 tras una primera experiencia en la 2010-11 en la que fue el Zamora de Segunda División, y su contrato finaliza el 30 de junio.

La fecha se aproxima y es el momento de pensar en el futuro. Por lo pronto, su predisposición para seguir es buena. "Ya hemos hablado con el club que llevaremos el asunto con tranquilidad, no va a haber problemas", afirmó este miércoles. "Estamos en continua conversación, con el mercado de invierno abierto era complicado y por eso lo trataremos más adelante sin agobio, no quiero presionar ni que me presionen", añadió recalcando que "aquí estoy a gusto".

En la plantilla actual Andrés es el segundo jugador con más partidos como azulgrana. Al inicio del curso se convirtió en centenario y ahora acumula 120. Solo le supera Jorge Pulido. Al igual que ocurrió en el anterior ejercicio, va camino de disputar todos los minutos de las 42 jornadas. Después de que en Primera División compartiese protagonismo con Álvaro -ahora cedido en el Espanyol- tanto con Ambriz y Xisco, como ahora con Ziganda, ha sido insustituible.

El curso pasado batió el récord de porterías a cero del club, que compartían Remiro y Herrera, con quince, llevándolo hasta las 17. La cifra va camino de superarse. Ahora mismo, en las 26 jornadas que ya se han consumido, acumula 13, por delante quedan 16. "No pienso en eso, sino en que el trabajo del equipo es espectacular, concedemos poco y esa es la línea", afirma. Eso sí, ve margen de mejora "porque ha habido goles a balón parado que hemos podido evitar".

Su marca resulta destacable tanto a simple vista como analizando algunos detalles. El Huesca es el tercer equipo que más disparos recibe (320) y Andrés es el sexto portero que más paradas ha realizado (66). De los 34 puntos que se han sumado, 29 se han capturado en encuentros en los que la meta ha quedado inmaculada. Para un bloque que aún no ha protagonizado ninguna remontada y que en seis de sus ocho triunfos el resultado ha sido de 1-0 y en otro de 0-1, jugar con esa confianza atrás es clave. Con 21 tantos recibidos, es el séptimo mejor.

Aún así, la realidad clasificatoria es que el Huesca, 11º, se encuentra ahora mismo en tierra de nadie. siete por encima del descenso y a ocho del ‘play off’. "Debemos dar un paso adelante en la parcela ofensiva, es parte de la mejora que nos hemos planteado para este tramo de la liga", confiesa.

A él se llega tras un triunfo con el Mirandés que ha reforzado "no solo a nivel deportivo, sino también moral y de cabeza". "Las rachas hay que cortarlas cuanto antes y por eso lo importante era ganar", expuso sobre una mala dinámica "que pesaba". Ahora, lograr una segunda victoria consecutiva en la visita del domingo al Sporting (18.30) sería "un espaldarazo" con un rival "duro y difícil" pese a que sus resultados no estén siendo los mejores.

El gol con el Mirandés lo marcó uno de los refuerzos, Obeng. "La gente nueva ha venido con ganas y contagian al resto, hacen crecer al grupo", valoró. Entre ellos hay un portero, el almudevano Juan Pérez: "Ya coincidimos en Osasuna, es un chaval de diez, con ganas de sumar, es de aquí y quiere lo mejor para el Huesca".