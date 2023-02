Rubén Pulido, ante una nueva oportunidad en la SD Huesca

Por primera vez tras seis jornadas, la pareja de centrales de la SD Huesca en su visita del domingo a el Sporting (18.30) no será la que han venido formado Jorge Pulido y Jeremy Blasco. El capitán vio ante el Mirandés su quinta tarjeta amarilla del curso y deberá cumplir un partido de sanción. Dentro del vestuario existen alternativas como las reubicaciones del centrocampista Timor o del lateral izquierdo Florian Miguel, pero ya en la rueda de prensa posterior a la victoria con los burgaleses Ziganda se encargó de disipar posibles elucubraciones señalando al sustituto, el otro Pulido, Rubén.

Si el técnico no cambia de parecer cuando el equipo regrese al trabajo el miércoles tras guardar dos días de descanso y si el jugador se encuentra bien, volverá a tener minutos por primera vez desde la visita al Real Zaragoza. Para Rubén Pulido, el choque de El Molinón se presenta como todo una oportunidad de reivindicarse.

No en vano, el central madrileño, a pesar de ser un objetivo claro y deseado, no se incorporó hasta la recta final del mercado de verano con la idea de ser un jugador importante, un rol con el que hasta el momento no ha podido cumplir. Tras una pretemporada atípica en la que estuvo apartado en el Fuenlabrada, como azulgrana no pudo debutar hasta la octava jornada, la del 0-0 en Granada. Se asentó en el once formando parte del mismo en los tres careos siguientes, pero una lesión muscular hizo que se perdiese otros cuatro.

Reapareció en Tenerife (2-0) y repitió dos jornadas después en Eibar en un duelo fatídico para él. Se le señaló mano en el penalti con el que empataron los armeros y marcó en propia en el 92 el decisivo 2-1. Con el Andorra no salió de inicio, pero sustituyó a Jorge Pulido en el 71 después de que se rompiese la nariz en un cabezazo y fue su pareja tres días después en el 3-0 de La Romareda. No estuvo fino -como el resto de sus compañeros- y desde entonces ya no ha vuelto a pisar el césped.

De confirmarse la pareja Rubén Pulido-Blasco será la primera vez que ambos coinciden en un once. Hasta el momento solo han jugado juntos durante los 19 minutos finales frente al Andorra y dentro de un sistema de tres centrales completado con Miguel. Ahora, el eje de la zaga podría quedar para ellos dos solos atendiendo a que en la segunda vuelta, con excepción de la visita a Las Palmas, el esquema de cabecera ha vuelto a ser el 4-4-2.

Algunas de las incógnitas que se abren en la posible alineación tienen como protagonista a Javi Martínez, que tras debutar frente al Mirandés dejando buenas sensaciones podría ser titular, y los delanteros. Obeng apunta a repetir, pero habrá que ver con quién a su vera.