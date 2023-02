Obeng, el soplo de aire fresco en la SD Huesca

Para Samuel Obeng fue llegar y besar el santo. Estrenarse como titular, marcar de chilena para dar la victoria a su equipo y romper la mala trayectoria previa de seis jornadas sin ganar. Como el propio protagonista reconoció tras el encuentro el sábado, en el 1-0 con el que la SD Huesca se impuso al Mirandés vivió "un debut soñado". El delantero ghanés y el medio Javi Martínez, los dos refuerzos llegados al inicio de la semana antes del cierre del mercado, cumplieron en sus primeras actuaciones a las órdenes de Ziganda con lo que se esperaba de ellos, fueron un soplo de aire fresco, dos focos de ilusión y nuevas ideas sobre el campo que revitalizaron a sus atenazados nuevos compañeros.

Obeng jugó de inicio formando pareja en el ataque primero con Carrillo y después con Joaquín. Ya en el primer tiempo había intentado una chilena y suya fue también la mejor ocasión hasta el descanso, una galopada tras robo en la que no pudo definir bien ante la meta rival, pero que demostró el hambre con el que había llegado a El Alcoraz después de un mes de enero de tiras y aflojas con el Oviedo, el club que lo ha cedido, para lograr que el ghanés volviese a estar a las órdenes de Ziganda, el técnico que hasta ahora más provecho le ha sacado en su carrera. Fue retirado entre aplausos después de marcar y de haberse vaciado físicamente.

Javi Martínez, enrolado también hasta el final de la temporada, en su caso desde Osasuna y tras romper el préstamo que le unía al Albacete, donde casi no ha jugado este curso, entró en el minuto 60 para encargarse del flanco izquierdo del ataque, labor de la que se había ocupado hasta entonces Juan Carlos, al que relevó. Mostró tener buen pie y visión de juego. "Son alternativas que nos pueden dar cosas diferentes. Están limpios, buscan minutos y tienen un cosquilleo especial. Es una buena mentalidad para ellos y para que aprenda el grupo", expuso Ziganda de sus caras nuevas.

El gol, en el minuto 73, nació en un pase en largo de Valentín que Jorge Pulido rebotó de cabeza hacia el área para que Obeng empalmase saltando de espaldas. "Los delanteros tenemos que sacar recursos de donde sea y no me lo pensé", reconoció. Resultó espectacular y se suma en este apartado al que ya había logrado de tijera dos semanas atrás Jorge Pulido en el 1-1 ante el Oviedo, curiosamente con él en el campo, pero con la camiseta carbayona. No es el primero de su carrera de este estilo. Al Huesca la temporada pasada sin ir más lejos le marcó así en el 3-3 del Carlos Tartiere.

Tampoco puede decir que sea la primera vez que hace diana en su estreno con un equipo. Con los asturianos también lo consiguió en la primera jornada de la temporada 2019-20 en la que el Oviedo perdió 3-2 con el Deportivo. Lo hizo rematando un centro de cabeza.

Curiosamente, en el actual vestuario local de El Alcoraz hay otros dos jugadores que también vivieron una primera vez como azulgranas en la que cantaron gol. La de Juan Carlos se remonta a su primera etapa, la de la 2012-13. Fue en la jornada 23 abriendo en el minuto 70 lo que acabaría siendo una victoria por 1-2 ante el Numancia. En aquella campaña no volvió a ver puerta. Por su parte, Gerard Valentín se presentó ante su nueva afición tras dejar el Lugo en el mercado de invierno de 2022 firmando el segundo de los tantos con los que se goleó por 4-0,precisamente al Mirandés.

El anterior precedente de un debut con gol por parte de un delantero en el Huesca era el de Sandro en la 2020-21 en Primera División y antes hubo otros casos como los de Samu Saiz (2015-16), Dani Pacheco (2012-13), Borja Rubiato (2009-10), Rubén Castro y Nico Medina, ambos en la 2008-09, la del estreno en Segunda.