El meta de la SD Huesca Álvaro Fernández se reivindica en el derbi catalán

Ni lo tuvo fácil la temporada pasada en el Brentford inglés ni lo estaba teniendo en la actual en las filas del Espanyol. Álvaro Fernández, el guardameta de la SD Huesca, que vive en las filas pericas su segunda cesión consecutiva, se reivindicó en el cierre del año en un partido y un escenario ideales para ello, el derbi catalán en el Camp Nou que concluyó con empate a uno después de que protagonizase dos paradas providenciales en el tramo final tras haber encajado un tempranero gol de Marcos Alonso en una acción en la que los culés cabeceraron tres veces dentro del área. En el 86 sacó un cabezazo de Christensen en un córner gracias a una gran estirada y un minuto después frenó en un mano a mano a Lewandowski.

Ver al de Arnedo en el once inicial de los de Diego Martínez en el choque con el que retomaban la Liga tras el parón por el Mundial fue una sorpresa. Desde el 2 de octubre solo había actuado en la eliminatoria copera con el Rincón. Un fallo grosero en la séptima jornada frente al Valencia que hizo que los suyos se tuviesen que conformar con el empate a dos y que se unió a otro que ya había tenido en el 1-0 de la derrota por 2-1 con la Real Sociedad pareció haberle sentenciado. Desde entonces, no le había quedado otra que seguir trabajando aguardando con paciencia una oportunidad como la que tuvo el sábado.

De 24 años, Álvaro tiene contrato con el Huesca hasta junio de 2024. El préstamo con el Espanyol se cerró a un día para el final del mercado de verano e incluyó una contraprestación económica de 400.000 euros a repartir con el Mónaco, poseedor del 50% de los derechos del jugador y desde donde llegó en 2019, además de una opción de compra para los catalanes. A pesar de que su curso anterior en la Premier League no había sido el mejor al no aprovechar una lesión de David Raya para asentarse en el once, en el que apareció en doce ocasiones, y acabar incluso fuera de varias convocatorias, mantenía buen cartel en España, donde había sido un habitual con los oscenses tanto en su último ascenso como en la campaña posterior en Primera, además de haber conseguido una plata en los Juegos Olímpicos e incluso haber llegado a ser una vez internacional absoluta.

Los de El Alcoraz, con la portería cubierta con Andrés y San Román, necesitaban aligerar masa salarial y Álvaro, cuya profesionalidad a lo largo de la pretemporada se remarcó por parte del club, quería seguir en la élite. Además del Espanyol, por él también se interesó la Real Sociedad y sonó para el Valencia, el Celta, el Almería, el Girona y el Getafe.

En el Espanyol se observó que podría tener más opciones de tener minutos toda vez que el francés Lecomte, también llegado para el ejercicio en marcha, no estaba convenciendo. Nada más firmar debutó en San Mamés con un 0-1 frente al Athletic, después cayó por 2-3 con el Sevilla y acto seguido llegaron los días negros con la Real y el Valencia. Ahora, tiene la oportunidad de consolidarse en una portería de Primera División.