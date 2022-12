Joaquín: “Hemos sumado un punto muy valioso”

Hubo opciones para ganar, también se pudo haber perdido y finalmente la SD Huesca acabó capturando un punto en su visita al Burgos, el del 1-1 del marcador final. A tenor del desarrollo del partido con el que se cerró la primera vuelta y el año, el empate fue valorado de forma positiva en el vestuario azulgrana. “Hemos sumado un punto muy valioso antes de las vacaciones”, afirmó Joaquín Muñoz, autor del gol con el que los de Ziganda se adelantaron antes del descanso culminando una sólida primera parte.

Faltó rematar la faena en la segunda, en la que los locales igualaron nada más volver de los vestuarios en una acción en la que la defensa no fue contundente. “Nos ha dolido, estábamos muy motivados y ese golpe tan temprano nos ha devuelto a donde estábamos antes del primer gol”, expuso el malagueño, una de las cinco novedades en la alineación. “Hay cosas que debemos mejorar, no se pueden escapar puntos por jugadas puntuales”, remarcó.

Su tanto fue el primero que marca este curso. “Le corto a Juan Carlos y me separo de la banda, veo que el balón le llega a Raitu, pienso en entrar al área para ver si me cae algo y Ratiu me lo pone en el pie, un defensa se ha tirado al suelo y el único recurso que quedaba era lo que he intentado y que ha salido bien”, narró la diana.

Joaquín no escondió que en el tramo final, en el que el Burgos gozó de varias ocasiones que Andrés desbarató, se les cruzó por la cabeza otros partidos en los que han acabado perdiendo en el desenlace. No obstante se quedó con que “queríamos sumar y lo logramos”. “No lo estábamos logrando fuera de casa”, recordó. De hecho, en sus últimas cuatro visitas ligueras habían sido derrotados y a ellas hay que sumar también la eliminación copera en Torremolinos.

El Huesca, cuya principal meta declarada es la salvación, concluye la primera vuelta a cuatro puntos del ‘play off’ y siete por encima del descenso. “Tenemos 28 puntos, estamos más cerca del primer objetivo y hay que seguir remando”, expuso.

El equipo se desplazó tras el partido en autobús a Huesca para empezar las vacaciones navideñas. En el horizonte, el siguiente compromiso será la visita a El Alcoraz del Albacete el 9 de enero (21.00). Antes, Ziganda ha fijado la vuelta al trabajo para el 28 de diciembre.