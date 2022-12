Pulido: “No hemos salido al partido como debíamos”

No se quiso perder la cita. A pesar de haberse roto el tabique nasal el miércoles en la victoria sobre el Andorra, el capitán de la SD Huesca estuvo presente sobre el césped de La Romareda gracias a una máscara protectora. Fue un esfuerzo que no obtuvo recompensa. Jorge Pulido reconoció tras el 3-0 con el Real Zaragoza que los azulgranas no habían arrancado bien y que eso les había acabado costando la derrota. “No hemos salido como debíamos salir, el partido se nos ha puesto cuesta arriba y no hemos estado cerca de empatar”, asumió.

El central fue duro con el desempeño de los azulgranas. “No hemos sabido estar a la altura y nos vamos dolidos”, se sinceró. “Sabíamos que era un derbi y que había que jugarlo como tal. Se nos ha puesto complicado con el primer gol y el Zaragoza ha sido superior a nosotros”, no se escondió.

El resultado ahondó en la mala dinámica de los de Ziganda a domicilio, faceta con la que solo han sumado seis de sus 27 puntos y agujero que se acrecienta con el último tropiezo en contraste con la buena dinámica en El Alcoraz. Son ya cuatro derrotas consecutivas en liga como visitantes a las que hay que sumar la eliminación en la Copa del Rey en Torremolinos. “En casa estamos haciendo una gran temporada, pero fuera nos está costando, hay que seguir trabajando y luchando todos juntos”, hizo un llamamiento a la unidad.

A este respecto, el equipo cerrará la primera vuelta y el año el próximo domingo en el campo del Burgos (19.00). Los castellanos solo han perdido en una ocasión ante su afición.

El Huesca, que viajó de regreso tras el derbi, entrenará este domingo en el Pirámide (10.30) en lo que será una sesión de recuperación. A preparar el desplazamiento a Burgos comenzará el miércoles tras guardar dos días de descanso.