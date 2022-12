Cuco Ziganda: "Los dos goles del inicio han sido una losa muy grande"

No puso Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, excusas ni paños calientes a la derrota en el derbi aragonés, fruto a su parecer de la mala entrada del equipo azulgrana en el partido y dos goles que supusieron una "losa muy grande". El comienzo marcó el resto de la noche y el Real Zaragoza fue "más certero". "Nos hemos puesto muy rápido con un 2-0, en contra. Se les ha puesto el partido como querían, nosotros lo hemos intentado y buscamos al menos un primer gol para ponerles nerviosos", lamentó.

"Entristecidos" por el desarrollo de un encuentro "muy duro", los oscenses regresaron a casa "muy fastidiados" y buscando los porqués de una derrota tan clara. Para Ziganda no se debió a la falta de intensidad: "Un equipo empuja y el otro ha de estar más vivo. Ellos lo han estado. Se nos han anticipado. Sabíamos que iban a salir metidos y han acertado en dos jugadas que otras veces no ocurren y que han marcado el desarrollo del partido".

Después, el entrenador de la SD Huesca movió ficha con una defensa de tres centrales y dos carrileros y "ellos se han metido para atrás y estábamos algo mejor, con más control". Con todo, "ellos son justos vencedores, los dos goles han sido una losa muy grande. No hemos sido capaces de generarles nerviosismo, no hemos tenido acierto y el partido se ha ido muriendo".

Tampoco funcionó la estrategia ni se supo frenar a Giuliano y Mollejo, como reconoció Ziganda. "Al final ha habido contras, pero no tantas como podrían en un escenario así. Nosotros hemos tenido arreones, y desmontar ese sistema en bloque medio-bajo no es fácil, el ataque posicional nos ha costado". Toca en este momento "tragar, aguantarnos, una mala noche, pero es fútbol. Pocas veces sucede lo que uno quiere en la vida. Nos quedamos con los 27 puntos y no hemos podido sumar".

Incluso restó importancia el preparador a que el 3-0 supusiera "mucho castigo, el resultado duele y prefiero perder por 1-0". Ziganda explicó las rotaciones de inicio con el argumento de la dosificación de esfuerzos: "Era más una cuestión física para tener y luego sostener. Contamos con jugadores que han rendido muy bien y por un día malo no va a cambiar mi opinión. Las diferencias son mínimas y se ha rotado pensando en refrescar". Los oscenses se marcharon de regreso pensando en "dar con la misma tecla en El Alcoraz y fuera", pues a domicilio solo se han sumado seis puntos de 30 posibles.