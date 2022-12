El peor resultado del curso para la SD Huesca

La derrota en La Romareda resultó dolorosa en muchos sentidos para la SD Huesca. Por la forma en la que se produjo, gestada principalmente en un inicio para el olvido y confirmada en una segunda parte en la que se mostró prácticamente inoperante, por el marco, un derbi de rivalidad regional, por los alrededor de 500 aficionados que se desplazaron, y porque viene a confirmar su mal rendimiento a domicilio. El resultado, 3-0, lo dice todo. El peor de la temporada.

El último semejante se había dado en la última jornada de la temporada pasada en Valladolid. Un partido en el que el conjunto dirigido por entonces por Xisco Muñoz ya no se jugaba nada. En la actual campaña, el tropiezo con mayor diferencia en el marcador había sido el 2-0 en Tenerife y la otra ocasión en la que un equipo que presume de diez porterías a cero había encajado tres dianas, el 2-3 ante el Cartagena de la segunda jornada.

El Huesca no dio la talla. El primer gol en contra, ya en el minuto tres tras un mal despeje de Ratiu, hizo que todo el plan de partido cambiase demasiado pronto. Los azulgranas son un conjunto que se siente cómodo aguardando a su oponente y golpeándole a la contra. Cuando son ellos los que tienen que llevar la iniciativa, sus carencias creativas salen a relucir. El 2-0, en otra acción donde la defensa no estuvo fina, no hizo sino ahondar la problemática y en la segunda mitad se confirmó la derrota.

Remontar sigue siendo una asignatura pendiente, el Huesca aún no lo ha conseguido en el actual ejercicio y cada salida lejos de El Alcoraz se está convirtiendo en un dolor de muelas. De los 27 puntos sumados que le mantienen en una posición tranquila en la tabla, solo seis han sido capturados a domicilio. Las cinco últimas visitas se han saldado con derrota en el caso de la liga o con eliminación, en el de la Copa del Rey en Torremolinos. En todas, salvo en Ponferrada, se han encajado al menos dos goles. De la única victoria ya ha llovido, el 12 de octubre en Oviedo (0-1).

En el Toralín el tropiezo fue por 1-0 con un gol de Yuri en el minuto once de penalti. Hasta ahora había sido el más madrugador en contra. El registro saltó por los aires en La Romareda con el tanto de Francho que inauguró la derrota. El segundo, el de Guiliano a los catorce minutos se convierte en el tercero más rápido. El tercero, en el 93, es el cuarto recibido en el descuento.

Para cerrar la primera vuelta y el año resta un desplazamiento más; nada sencillo. Será el próximo domingo a Burgos (19.00), un conjunto que en su campo solo ha perdido un partido.