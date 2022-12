Mateu será baja en la SD Huesca para recibir al Andorra

La SD Huesca no llega en las mejores condiciones físicas a la visita del miércoles del Andorra (19.00). Varios jugadores vienen arrastrando molestias y la proximidad del choque con el del domingo pasado ante el Eibar no va a permitir que mejoren. Entre ellos, será baja segura Marc Mateu, uno de los dos jugadores que tuvieron que ser sustituidos en el 2-1 de Ipurua por problemas físicos. El otro fue Soko, que en el descanso se quedó en el banquillo acalambrado y que entrará en la convocatoria aunque es muy probable que no sea titular.

Mateu entregó el testigo a Joaquín sobrepasada la hora de juego y las pruebas médicas a las que ha sido sometido desde entonces aconsejan darle descanso. Su ausencia será sensible toda vez que es uno de los fijos para Ziganda en la alineación y hombre clave a la hora de poner en marcha las acciones a balón parado. El hecho de que él, encargado del extremo izquierdo, no se vaya a vestir de corto y de que en la otra banda tampoco lo vayan a hacer Soko -al menos de inicio- y Valentín, que al igual que Timor deberá cumplir sanción por acumulación de amarillas, complica la elaboración de un once para el que todo hace indicar que tampoco se podrá disponer de Lombardo, el otro extremo zurdo de la plantilla.

Solo una vez en lo que va de ejercicio ha sido baja Mateu. Fue en la visita al Alavés y entonces su ausencia se cubrió desplazando a ese flanco a Escriche y dando su primera titularidad a Juan Carlos. Ahora se podría apostar por la misma solución toda vez que el mediapunta gallego estará de vuelta tras haberse ausentado en Éibar por cumplir ciclo de tarjetas. Otras alternativas serían Vilarrasa, Manu Rico y Joaquín a pie cambiado. Apostar por el malagueño, no obstante, implicaría buscar una alternativa para la otra banda.

La delicada situación en cuanto ha estado físico que arrastra la plantilla ha quedado patente en los dos últimos entrenamientos, en los que se han medido mucho los esfuerzos. El lunes los titulares no pisaron el césped y este martes solo han completado sobre el terreno de juego la sesión Kento, Juan Carlos, Kante, Kevin Carlos, Blasco, Valentín, Villar, Anglada, Sielva, Euse, Vilarrasa, Tomeo, Manu Rico y Juanjo Nieto, la última incorporación. El resto se sumó para los ejercicios tácticos y de estrategia.