Carrillo y Valentín, una garantía de gol en la SD Huesca

José Ángel Carrillo y Gerard Valentín apuntan a recuperar la titularidad en la visita de la SD Huesca del domingo al Eibar (18.30). Tras superar una rotura muscular, ambos reaparecieron en los últimos diez minutos del 0-0 con el Sporting y ahora, sin el pichichi Juan Carlos disponible por acumulación de amarillas, Ziganda necesitará a toda su artillería en ataque. Los números no engañan al respecto y dicen que desde la primera vez que el extremo y el delantero coincidieron en un once, en el 1-1 con el Lugo nueve jornadas atrás, siempre que han jugado de inicio el Huesca ha marcado y viceversa, cuando no han estado los dos no se ha visto puerta. Así sucedió, además de con el Sporting, en el 0-0 con el Racing, en el 1-0 con la Ponferradina y en el 2-0 con el Tenerife. El sustituto de Valentín siempre ha sido Soko y el de Carrillo, Kevin Carlos, salvo en El Toralín, cuando el elegido fue Kanté.

Valentín lleva dos asistencias, ambas a Carrillo, que solo ha marcado a pase del catalán. No es de extrañar pues que se esté teniendo un especial cuidado en su puesta a punto. Hay que equilibrar las necesidades del equipo con los peligros que entrañaría una recaída. Al igual que la semana pasada, ambos están cumpliendo con un plan específico que les lleva a completar parte de los ejercicios al margen.

Ocurrió de nuevo este martes, día en el que Ziganda dividió al equipo en dos grupos para ensayar por separado los ataques por banda y la presión en la salida del balón. El bloque del que formaron parte Valentín y Carrillo es el que aparenta una mayor semejanza al once que se podría ver en Ipurúa. Con ellos estuvieron, Andrés, Ratiu, Blasco, Euse, Miguel, Joaquín, Kento, Tomeo, Mateu, Kevin Carlos y Escriche, que es el que más opciones tiene de suplir a Juan Carlos. El otro estuvo compuesto por San Román, Anglada, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Vilarrasa, Soko, Timor, Salvador, Lombardo, Manu Rico, Juan Carlos, Villar y Kanté. Solo Sielva, que sigue en el dique seco, estuvo siempre a parte.

La semana, de todos modos aún es larga -quedan tres entrenamientos-, y hay que tener en cuenta que el equipo se encuentra en la antesala de una nueva tanda de tres partidos seguidos por lo que es muy probable, atendiendo a las experiencias anteriores, que haya rotaciones en el once tipo establecido en los últimos choques. Después de Eibar, el miércoles se verá las caras en casa con el Andorra (19.00) y el sábado visitará al Real Zaragoza (21.00), al igual que hará a la semana siguiente en Burgos para cerrar el año y la primera vuelta.

“Viene un calendario feo”, reconoció Carrillo al respecto este martes. El delantero consideran que en esos compromisos el bloque debe “seguir creciendo y reforzando las sensaciones del último partido”, además de “reforzarnos fuera de casa, donde los resultados no están siendo como querríamos”. “El equipo está trabajando bien y tiene ganas de medirse a un rival que estar arriba por el equipo que ha formado y la trayectoria que lleva”, dijo de un Eibar que ahora es séptimo con tres puntos más que el Huesca y que se le considera aspirante a todo.

Con los vascos las claves serán las mismas que en resto de citas: “Un equipo que esté junto, que no conceda nada y que aproveche las ocasiones que tenga”. “Es lo que venimos siendo nosotros, hay que seguir siendo un bloque en defensa y matar a la contra”, reiteró.

El Huesca arrastra tres encuentros sin ganar, incluyendo la eliminación copera, aún así Carrillo no quiere que entren las prisas. “Todos los partidos son importantes, en los últimos los resultados no han sido los que queríamos, pero competimos al máximo y no los dimos por perdidos, algo que es favorable para darle la vuelta a esa sensación extraña que tenemos de no ganar fuera de casa”, expuso haciendo referencia a una trayectoria como visitantes en la que solo han conseguido un triunfo, el 0-1 en Oviedo. Al respecto, extrapoló la situación de los oscenses al resto de la competición: “Se está viendo que fuera de casa está costando un mundo puntuar”. “Son 24 puntos los que llevamos, un bagaje importante”, fue positivo.

Sobre la sequía goleadora de un gol en cuatro jornadas, consideró que “el equipo genera mucho y tenemos que insistir”. “Es una pizca de suerte, otras veces hemos metido un gol y hemos conseguido aguantar el resultado. El equipo trabaja para ello y no dudo de que lo vamos a conseguir”, expuso.

El Huesca seguirá preparando el partido el miércoles en El Alcoraz (10.30). El jueves descansa y el viernes y el sábado, día en el que viajará, ultimará detalles en el Pirámide.