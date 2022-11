Blasco: “Hay muchos trenes para coger y esperemos que el Huesca se suba al bueno”

De la cautela inicial a la hora de hablar de objetivos, se está pasando poco a poco en las intervenciones de los jugadores de la SD Huesca a plantear cotas más ambiciosas. El equipo lleva ya un tiempo instalado dentro del tercio medio de la clasificación y ve cómo el ‘play off’ queda bastante más cerca que el descenso, a tres y ocho puntos respectivamente ahora mismo. Falta por dar un último estirón y por más que en las últimas jornadas haya habido más traspiés y pasos cortos que zancadas, la situación no ha variado en exceso. “Todo está muy igualado y si en algún partido no sacamos un buen resultado, los demás rivales también van a acabar tropezando, hay muchos trenes para coger y esperamos enganchar uno bueno”, afirmó este lunes Jérémy Blasco. El central realizó un análisis positivo sobre la situación de su equipo a la espera de que la visita del domingo al Eibar (18.30) sirva “para medir dónde nos situamos”. “Ganando nos enganchamos arriba”, fue tajante.

“Será un partido muy bonito para todos, de esos que hace ilusión jugar”, afirmó. “Es un buen equipo hecho para estar arriba”, dijo de los vascos, que marchan sextos, marcando la zona de ‘play off’. El duelo para él, además, será especial en lo personal. Es natural de la localidad francesa de Bayona, por lo que “vendrán familiares y amigos”. Esos sí, “juegue o no juegue, lo importante es la victoria”.

La incertidumbre acerca de su participación no es baladí. Blasco, en pugna con Rubén Pulido por un sitio en el once, no acaba de asentarse como pareja de Jorge Pulido en el eje de la zaga. Jugó de forma ininterrumpida de la jornada cuatro a la siete y después de la trece a la quince. En Tenerife se quedó en el banquillo y reapareció en el 0-0 del viernes pasado ante el Sporting. “Es el míster el que tiene las cartas en la mano y decide a quién necesita en cada partido buscando lo menor”, se resigna. Solo en dos de sus ocho actuaciones el Huesca ha encajado algún gol. Él se está “sintiendo bien” y se ofrece al entrenador: “Cuando me necesite ahí estaré”.

Las tablas con los asturianos sirvieron “para tapar una herida”, la que se había abierto con la eliminación copera con el Juventud de Torremolinos y la posterior derrota con el Tenerife. Ahora ese punto “hay que hacerlo bueno con los tres partidos seguidos que vienen”, afirmó. No obstante, tras el cruce con el Eibar, la semana que viene llegan el recibimiento al Andorra y la visita al Real Zaragoza.

Las declaraciones de Blasco se produjeron tras el primer entrenamiento de la semana, abierto con una sesión de vídeo que se prolongó durante media hora. “Hemos estado viendo el último partido, las cosas buenas que hicimos. Se vieron cosas en ataque, especialmente en la primera parte, y el orden defensivo que solemos tener, nos reconforta seguir así atrás”, comentó. El margen de mejora de los de Ziganda se sitúa “en los últimos treinta metros”. “Es algo que está costando en todos los equipos de la liga, es lo más difícil del fútbol”, expuso. Al respecto, los deberes son “llegar más y producir más ocasiones para marcar más goles”.

Aunque no se ganó, con el Sporting el equipo estuvo “a gusto”. “Estuvimos cómodos y disfrutamos con el balón”, remarcó. “Nuestro campo está siendo un fortín, a todos nuestros rivales les cuesta y otra vez dejamos la portería a cero”, añadió. “Tenemos que seguir empujando en los últimos metros y el gol vendrá seguro”, se mostró confiado.