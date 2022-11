La SD Huesca viaja a Torremolinos con todos los disponibles salvo Kento

Cuco Ziganda se desplaza a Torremolinos, donde el domingo a partir de las 12.00 la SD Huesca afronta su debut en la Copa del Rey, apostando por sus jugadores habituales. Como se podía esperar después de que en los dos últimos entrenamientos ya no hubiesen estado presentes, en el banquillo del campo de El Pozuelo, escenario de la eliminatoria a partido único, no habrá ningún juvenil o jugador del equipo B más allá de Tomeo, Anglada, Manu Rico, Euse y Kevin Carlos, futbolistas cuya condición de miembros del filial es una cuestión más de índole administrativa que práctica. Con las bajas de Lombardo, Valentín, Carrillo y Rubén Pulido por problemas físicos, y atendiendo a que en el torneo del KO solo se pueden inscribir 22 nombres en el acta y no 23 como en la liga, el único descarte es el de Kento Hashimoto, al que se le quiere dar descanso. No en vano, en las últimas jornadas ha sido una de las piezas más destacadas y empleadas. Aunque no jugó con la Ponferradina (0-1), disputó al completo los otros dos encuentros de la semana pasada, los de las victorias con Las Palmas (1-0) y el Villarreal B (1-0) y también el previo del 1-1 con el Mirandés.

En el cruce con el Juventud de Torremolinos, Ziganda aprovechará para dar minutos a los menos habituales. La presencia bajo los palos de Miguel San Román, aún sin minutos en lo que va de curso, es segura y también se espera la reaparición de Joaquín Muñoz. El extremo, en el dique seco desde que se rompiese un dedo del pie en el amistoso con el Sabadell posterior al 0-0 con el Levante de la primera jornada, vuelve a estar disponible en un choque que será especial para él al disputarse en su tierra. Con el condicionante de que solo se puede tener sobre el césped a la vez a cuatro jugadores con el dorsal del filial, también se espera que otros como Euse sean de la partida.

El equipo, que antes de partir entrenó este sábado en el Pirámide, se desplaza en AVE con escala en Madrid a Málaga, donde quedará alojado. Regresará el domingo tras el encuentro de la misma forma.

La convocatoria

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Andrei Ratiu, Hugo Anglada, Jorge Pulido, Euse, Jérémy Blasco, Florian Miguel y Vilarrasa.

Centrocampistas: David Timor, Óscar Sielva, Cristian Salvador, Tomeo, Juan Carlos, Marc Mateu, Manu Rico, Joaquín y Soko.

Delanteros: Escriche, Kanté, Juan Villar y Kevin Carlos.