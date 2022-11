Joaquín, preparado para reaparecer con la SD Huesca tres meses después

Joaquín Muñoz ha salido de su regate más difícil con la SD Huesca. El malagueño, de natural luminoso y con una alegría contagiosa, ha atravesado una zona de sombra durante tres meses. Se rompió la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo el 16 de agosto, en un amistoso con el Sabadell y después de haber jugado media hora en el debut liguero ante el Levante. Se debió operar el 9 de septiembre y comenzó a entrenarse con sus compañeros a mediados de octubre. La sonrisa del extremo de 23 años será completa cuando vuelva a saltar al césped, a lo que apunta en el envite copero de este domingo ante el Juventud de Torremolinos (12.00).

El andaluz jugará cerca de casa, a 20 minutos en coche de su Málaga. Si el fútbol acostumbra a escribirse con casualidades y moralejas, este es otro de los casos que parecen diseñados por el azar. Casi tres meses después, se vestirá de corto “con muchas ganas de volver a competir”. Asumió con entereza su percance, sabiendo también que la situación se presentaba “dura”: “Todos queremos jugar y verte fuera tanto tiempo cansa un poco”, ha señalado tras el entrenamiento de este miércoles. La competición devolverá su mejor versión y lo primero era “entrenar sin tener molestias”.

Aunque no sepa a ciencia cierta si jugará o no, sí espera volver a la convocatoria y “veremos si tengo minutos”. Lo más complicado de este periodo fue “el momento en que me dicen que me tienen que operar. Llevaba un mes y pico con la recuperación y hubo que comenzar el proceso otra vez”. La incertidumbre de “saber si me iba a quedar bien” fue otra de las incertidumbres a las que se enfrentó cuando entró al quirófano, donde fue intervenido por un equipo encabezado por el doctor García Pequerul. Ahora vuelve a estar disponible, y en todo este tiempo “hablaba mucho con mi familia, lo principal era tener calma y ser positivo para recuperarme antes”.

Espera un rival en un partido en el los malagueños “apretarán y meterán gente. Es un partido de mucho nivel para ellos y lo van a disfrutar”. La SD Huesca irá “a por todas” ante un Juventud que cuenta con jugadores conocidos por Joaquín Muñoz. Desde fuera, percibe un equipo “muy rocoso y difícil de batir. La competición se decide por detalles y concedemos muy poco, hay que seguir con esta mentalidad”. El extremo es consciente de que le puede resultar difícil hacerse con una plaza fija en la libreta de Cuco Ziganda: “Cuando se gana siempre es complicado, hay que estar disponible y ponérselo complicado al entrenador”.