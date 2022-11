Miguel San Román: “No me gusta que se me asocie con la Copa”

Miguel San Román será el portero de la SD Huesca en la Copa del Rey. Ya lo fue la pasada temporada, a la sombra como sucede esta de Andrés Fernández. El benidormense, de 25 años, se marca el objetivo individual de demostrar que puede “estar aquí” y jugar cuando Cuco Ziganda lo requiera dentro del plan global de superar la eliminatoria de este domingo ante el Juventud de Torremolinos (12.00). No quiere estancarse en el rol de meta suplente, como le ha sucedido en las últimas campañas con los azulgranas, el Elche o el Atlético de Madrid.

Además, se trata de uno de los pilares del vestuario y se siente “partícipe” de los éxitos y las derrotas como cualquier otro jugador. San Román afronta la semana con la “ilusión de que crees que vas a competir y aparece una oportunidad”, pues no ha tenido “muchas”. “No me gusta que se me asocie con la Copa, quiero jugar lo máximo posible y para eso vine, estoy preparado para el momento que haga falta”, ha afirmado convencido tras el entrenamiento de este jueves en El Alcoraz.

La pasada tuvo “alguna posibilidad más de entrar” que esta, con un Andrés en un momento de forma extraordinario, “pero uno ha de ser consciente de que lo primero es que el equipo vaya bien”. Toca “esperar y mejorar mutuamente, entrenar y aguardar la posibilidad”. Xisco Muñoz tampoco le dio oportunidades en la liga cuando la SD Huesca ya no se jugaba nada, lo que es “agua pasada”: “Es difícil de aceptar y el fútbol no es de quien se lo merece, me fui tranquilo aunque esperas que sea tu momento. Ahora es distinto y estamos todos con mucha ilusión”.

Su carácter de jugador carismático y querido es un reconocimiento que también le llega a través de las redes sociales como una manera de premiar su labor en la sombra: “Ante todo, soy un jugador de equipo y quiero hacerlo lo mejor posible. En los clubes que he estado se ha sumado y se ha logrado el objetivo. Con el Elche ascendimos a Primera y con el Atlético fuimos campeones de Liga”.

Ahora, esta SD Huesca es “un equipo reconocible, que es lo que quiere la afición. Es difícil de doblegar y se ve que el grupo está unido. La gente ha conectado con eso y defensivamente somos un bloque difícil de batir”. Aguarda una primera eliminatoria que San Román ya ha afrontado varias veces y en la que “no hay que especular, si te dejas se igualan las fuerzas. Hay que nivelar su ilusión, que es máxima, y que se vea que tenemos nuestras armas”.

Se trata de “una competición distinta con un ambiente especial. La afrontamos con la máxima seriedad posible y queremos pasar rondas para ver buenos rivales en El Alcoraz”. De ahí que el portero de Benidorm se entrene “con la misma ilusión para demostrar al entrenador que estoy bien para cuando llegue el momento”. Se encuentra bien físicamente, pero “un portero necesita la competición, cuando me ha tocado he rendido y tengo la ilusión de hacerlo bien”.