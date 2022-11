Cuco Ziganda perfila la versión copera de la SD Huesca

La SD Huesca se ajusta el traje copero desde este miércoles, tras dos días de descanso. Los azulgranas se olvidan de la liga por una semana y se centran en la Copa del Rey con una primera parada en Torremolinos, donde este domingo les aguarda el Juventud en el estadio de El Pozuelo (12.00). La plantilla ha vuelto a pisar el césped del IES Pirámide y Cuco Ziganda ya perfila el once que pondrá en liza en tierras malagueñas, diferente casi por completo al que derrotó al Villarreal B el pasado fin de semana y con la presumible vuelta de un Joaquín Muñoz que jugará en casa.

El malacitano es uno de los jugadores que aspiran al once y, en su caso, a probarse después de lesionarse el pasado 16 de agosto. Se rompió la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, pasó por el quirófano y se entrena con el grupo desde mediados de octubre. El paso adelante de Joaquín se arropará con varios jugadores con ficha del filial y que han sumado minutos oficiales este curso en mayor o menor medida. La reglamentación de la Copa del Rey exige el concurso de siete futbolistas con ficha profesional en el terreno de juego, por lo que el técnico tendrá que manejar esta circunstancia.

Ziganda quiere a los suyos concentrados y se ha mostrado serio y concentrado en un entrenamiento en el que también ha tenido que abroncar a alguno de los futbolistas cuando el resultado del ejercicio no ha sido de su gusto. Guarda la amarga experiencia con el Real Oviedo la pasada temporada, cuando fue el único conjunto de Primera y Segunda División eliminado en la ronda inicial. Le derrotó el Andratx por 2-1 en un partido que la prensa asturiana calificó de “esperpéntico”. No quiere que se vuelva a repetir, esta vez con la piel de la SD Huesca. Las rotaciones que está realizando durante toda la temporada facilitan que la alineación copera presente garantías.

Así, en un primer esbozo del equipo que puede medirse al Juventud, Ziganda ha probado una defensa con Hugo Anglada y Vilarrasa en los laterales más Jorge Pulido y Euse Monzó como pareja de centrales; Pablo Tomeo y Óscar Sielva en el doble pivote y Kevin Carlos como jugador más adelantado. Soko también parte como un hipotético titular, de la misma manera que Juan Villar y Escriche competirán por una vacante. Miguel San Román será el portero y un jugador de edad juvenil, el barbastrense Ñama Macalou, también ha participado en los ejercicios. Del mismo modo lo ha hecho un compañero, el zaguero Diego Espinosa, que se ha tenido que retirar lesionado.

El plan de la semana no contempla a los lesionados Gerard Valentín y José Ángel Carrillo, que se han quedado en el gimnasio y no han llegado a pisar el césped. Tampoco a Enzo Lombardo y Rubén Pulido. El francés no se termina de recuperar de la lesión el recto anterior del cuádriceps derecho que le martiriza desde el verano, mientras que el central sigue combatiendo las molestias que le han hecho perderse las cuatro últimas jornadas. Juan Carlos Real se ha mantenido al margen durante una parte de la mañana para sumarse después de los ejercicios con balón del resto de sus compañeros. Como mucho de los jugadores más empleados por Ziganda, no será titular en Torremolinos. La expedición viajará en AVE desde Zaragoza el sábado a mediodía.