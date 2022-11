Ziganda considera la Copa “una ocasión para desconectar” de la "exigente" liga

Cuco Ziganda se toma la Copa del Rey como un respiro en medio de una exigente temporada. También le pone ilusión al torneo, en el que pondrá en liza a futbolistas “que no están participando y se merecen jugar” y supone asimismo una prueba de nivel para todos ellos ante la perspectiva de un papel más o menos decisivo en los meses siguientes. La visita al Juventud de Torremolinos este domingo se cuida con mimo y los azulgranas contarán con las ausencias de los lesionados Gerard Valentín, José Ángel Carrillo, Rubén Pulido y Enzo Lombardo más la perspectiva de que Joaquín Muñoz sume sus primeros minutos después de casi tres meses en el dique seco.

El técnico de la SD Huesca considera esta eliminatoria a partido único como “muy estimulante”, y este viernes ha retratado la “ilusión” que despierta entre sus futbolistas. A falta de un entrenamiento, la ha definido como la “oportunidad de desconectar y cambiar la medida. La liga exige mucho y aprovechamos para que tengan minutos jugadores que por circunstancias no están participando y se merecen hacerlo. Queremos hacer un buen partido y pasar”.

La previsible rueda de rotaciones, con un once que será muy diferente al que derrotó la pasada jornada al Villarreal B, se enfocará a “futbolistas que no han intervenido”. Ha puesto el ejemplo del portero Miguel San Román, titular el domingo: “En el caso del portero, no me gusta cambiar, y además con el rendimiento de Andrés. San Román está teniendo un rendimiento sensacional y no juega por la demarcación, no porque no lo merezca. Nos interesa que jugadores aprovechen su oportunidad” en un contexto en el que “la mayoría viene jugando”.

En un equipo con la exigencia de la SD Huesca, Ziganda remarca que “todos somos profesionales y sabemos que no hay sitio para todos. Juega el que decide el entrenador. La Copa nos viene bien para oxigenarnos de una liga que exige mucho. Parar y cambiar el chip viene muy bien”. Habrá así “minutos de los que no juegan lo que no deben porque no hay sitio para todos” ya que “hay mínimas diferencias en la plantilla”.

Los encuentros coperos ante equipos de inferior categoría son “partidos muy bonitos para todo el mundo. Se iguala todo y apretarán mucho para dar el 100%. Nosotros tenemos que igualar esa ilusión y competir como ellos. Todos los equipos hoy día son organizados y la igualdad es máxima”. El técnico ha señalado que Joaquín Muñoz “necesita” reaparecer tras la lesión. Además, “arrancar otra vez no es fácil con tan corto espacio de tiempo”. Habrá canteranos en el once inicial y Ziganda se quiere quitar la “espina” de la eliminación del Real Oviedo, al que entrenaba, el curso pasado a manos de un modesto, el Andratx.

El navarro también quiere tomar notas en la Copa que le ayuden a “encontrar ese bloque, buscamos cosas que queremos mejorar y nos puede ayudar a crecer. Quiero ver la disponibilidad de los jugadores, si somos capaces de trasladar el trabajo al campo. Hay muy pocas cosas definidas. Lo importante es la eliminatoria, pero se trata de demostrar también a nivel individual”.

Los “matices” igualan la diferencia de categoría entre SD Huesca y Juventud de Torremolinos: “Tenemos jugadores de más calidad y somos superiores en condiciones normales, pero si no eres capaz de acertar y les dejas meterse en el partido puede pasar cualquier cosa. Me espero un encuentro igualado en el que tendremos que estar muy bien para sacarlo adelante”.

Rumanía no convoca a Ratiu

La semana que viene se recuperará la ‘normalidad’ y aguardará el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López el sábado 19 de noviembre. En plena vorágine de listas de selecciones nacionales Andrei Ratiu no aparece en la de Rumanía, que va a jugar dos amistosos en las próximas fechas, por lo que el lateral estará disponible para viajar a Canarias. De haber sido convocado se habría perdido el choque del regreso liguero.