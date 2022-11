Kento continúa el idilio entre la SD Huesca y Japón

Con Shinji Okazaki se abrió una ventana que, lejos de cerrarse, cada vez se ensancha más. La relación entre la SD Huesca y Japón sigue estrechando lazos provechosos como demuestra la presencia de Kento Hashimoto esta temporada en el primer equipo. El centrocampista llegado el pasado verano se ha convertido en un jugador relevante en El Alcoraz como antes lo fue su predecesor, que actuó como azulgrana entre 2019 y 2021 siendo el máximo artillero con doce goles en la campaña del segundo ascenso a Primera División y disputando en la siguiente en la élite 25 encuentros.

Marchó -ahora juega en el Sint-Truidense belga-, pero eso no ha impedido que la unión se mantenga. Él recomendó a Kento recalar en el Huesca y así el centrocampista ha acabado convertido en el nuevo símbolo de esa particular unión con el país del sol naciente. Es su principal exponente, pero no el único. En el primer equipo femenino militan Yuki Nakata y Akane Kuwahara, se mantiene activo el convenio con Wakatake Group que ha permitido que desde 2020 periódicamente jóvenes futbolistas nipones hayan pasado estancias en Huesca -el último grupo, al inicio del curso, lo conformaron seis niños-, existe una peña de aficionados en Kyoto y Okazaki sigue siendo embajador del club. Con él se trabaja activamente en un proyecto deportivo que facilitará la presencia de jugadores japoneses en las categorías base.

Japón es uno de los mercados en los que la Liga está tratando de expandir su marca y para el Huesca se ha convertido en un objetivo estratégico. Su cuenta de Twitter en japonés suma 8.200 seguidores y es la que más rápidamente ha crecido por detrás de las del Real Madrid y el Betis. Desde el año pasado la página web tiene una versión en ese idioma y desde este martes también está traducida la del fan club, especialmente los apartados dedicados a los carteles y los brazaletes.

Okazaki firmó con el Huesca siendo una leyenda en el fútbol de su país y tras una larga trayectoria en Europa que le había llevado a conquistar una Premier League. Kento, a sus 29 años, está abriéndose camino. Vino cedido para una temporada desde el Rostov ruso debido a la guerra de Ucrania y su deseo es continuar en España.

Puede decir que ha sido internacional nipón, aunque no acudirá al próximo Mundial. Será un contratiempo menos para Cuco Ziganda, que cada vez le está dando mayor protagonismo. Ha tenido minutos en 14 de las 15 jornadas disputadas siendo titular en cinco de las seis últimas. Junto a Salvador ha formado una sociedad en la medular que da consistencia a todo el bloque. Tiene buen pie -muestra de ello es el pase de gol que dio a Kevin Carlos en la victoria ante el Ibiza-, pero dentro de un equipo de eminente tono defensivo, está destacando también en esas labores. Es el líder en intercepciones y el tercero que más duelos ha ganado.

Su carácter es extrovertido y se ha adaptado bien al vestuario, en el que asegura llevarse bien con todos los compañeros. Con ellos no es raro verle bromear. Le ayuda lo rápido que está aprendiendo a manejarse en español. No en vano, recibe clases tres veces a la semana.

"Huesca es una ciudad pequeña y tranquila, es el entorno perfecto para poder centrarme en el fútbol", asegura en una declaraciones a los medios del club en las que hace una valoración "muy positiva" de su vida en España, destacando que le gusta el jamón. En lo futbolístico se muestra inconformista.

"El objetivo es mirar más arriba, a los ‘play off’, por lo que no puedo estar satisfecho con la actual clasificación", afirma a pesar de que el Huesca marcha séptimo a dos puntos de la fase de ascenso. "El equipo normalmente juega con un sistema 4-4-2 en el que yo tengo una función defensiva, aunque también soy punto de inicio de las jugadas de ataque, por eso quiero mejorar en esos aspectos para ayudar más", se pone como deberes.

Con más de un tercio de la competición disputada, se ha formado una imagen de la misma. "No hay grandes diferencias, ganar no es fácil y no puedes relajarte; será toda una lucha para ver cuántos puntos podemos sumar", analiza. Kento quiere "esforzarse al máximo para dar buenas noticias a la gente que nos sigue en Japón", un número al alza por el que en el Huesca se trabaja para que no se detenga.