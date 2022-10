El peculiar regreso de Sandro a El Alcoraz

Finalmente, Sandro Ramírez siguió la victoria de la SD Huesca sobre Las Palmas por 1-0 desde una cabina de El Alcoraz acompañado por Momo, exjugador y miembro del cuerpo técnico de los de amarillo. Fue una medida que, a tenor de cómo se habían desarrollado las últimas horas, sorprendió hasta al propio jugador. El delantero, con contrato en vigor con los azulgranas hasta 2024, había sido el protagonista durante los días previos al partido por las condiciones estipuladas en su cesión a los canarios. Tras el tira y afloja con el que había forzado su marcha en verano, en el préstamo se incluyó la denominada ‘cláusula del miedo’ en la que se estipula que en caso de ser alineado en un partido entre ambos equipos, los oscenses serán indemnizados con 200.000 euros.

Su actual entrenador, García Pimienta, lo incluyó el viernes en la citación para el desplazamiento a la Península y aseguró que no había recibido instrucciones por parte de Las Palmas para que no lo emplease. Sin embargo, acabó por no ser inscrito en el acta por, según reconoció el preparador tras el partido, indicación del club.

El ariete fue saludado por los jugadores del Huesca que no se encontraban sobre el césped, los lesionados Joaquín y Lombardo, y los no convocados Anglada y Manu Rico, que se interesaron por su situación. Luego siguió el choque con atención.

Su posible presencia en el campo había generado expectación y no pasó desapercibido. Hubo varios cánticos poco amistosos hacia él, especialmente en el tramo final cuando la tensión por el desenlace del choque estaba por todo lo alto. Antes de retirarse, tuvo un enfrentamiento verbal con algún aficionado de los que tenía enfrente.