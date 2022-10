Sandro viajará a Huesca y el técnico de la UD Las Palmas no descarta que juegue

Sandro Ramírez viajará a la capital oscense con la expedición de la UD Las Palmas y podría tener minutos este sábado ante la SD Huesca en El Alcoraz a pesar de que si se da esta posibilidad el club canario deberá abonar al azulgrana la denominada cláusula del miedo, que algunas fuentes sitúan en torno a los 200.000 euros. Así lo ha confirmado este viernes el técnico del líder de la Segunda División, Francisco Javier García Pimienta, que cuenta con el delantero.

“Cuando hay una negociación entre dos clubes, todo lo que uno pueda sacar de más del otro… los dos lo han firmado. Nosotros cedimos a Óscar Pinchi al Mirandés y no hubo ningún problema para jugar, es un tema entre clubes. Si juega, hay penalización, pero el club no me ha puesto ningún problema para utilizarlo”, ha explicado el entrenador amarillo antes de dar a conocer la lista de futbolistas que acudirán a El Alcoraz.

El preparador ha añadido que “desde el club lo único que me han dicho es que si yo necesito al jugador, está disponible. Desconozco la cifra económica. Va a viajar y si considero que tiene que jugar… Aunque estamos hablando de tres partidos en siete días”, ha recordado en referencia a las tres jornadas que se van a disputar en el plazo de una semana. Sandro ha sido titular en una ocasión, la pasada jornada en el choque de la UD Las Palmas frente al Mirandés, y ha anotado un tanto al Mirandés.

Sobre el encuentro, García Pimienta se ha referido a que “me gustaría que ganásemos, tenemos un aliciente más porque nunca lo hemos hecho allí. Todo el mundo mira el mismo objetivo, que es ganar, y el de este sábado será un encuentro muy exigente”. Además, añadió que “el Huesca es un reto mayúsculo, sacaremos el mejor once competitivo para tratar de llevarnos la victoria”.