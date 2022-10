Cuco Ziganda: “Había que sufrir y este equipo tiene la piel dura”

Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, definió la victoria ante la UD Las Palmas (1-0) como “emocionante”. “Hemos necesitado la ayuda de todos y del público, que ha estado sensacional y nos ha sostenido en momentos de dificultad. Hemos doblegado entre todos a este rival que llevaba tanto sin perder. Estamos muy contentos por el compromiso de todo el grupo”, valoró el navarro, que sabía que “si queríamos ganar habría que sufrir en muchas fases del partido pero tenemos la piel dura”.

No acertaba a definir el triunfo como “una hazaña”, se quedaba con que “hemos derrotado a un rival con una racha impresionante. Están siempre muy cerca de la victoria y se ha visto por qué”. Todo ello en virtud del plan que se desarrolló mejor en el primer tiempo de “sujetarles y también salir. Somos conscientes de que ellos te someten mucho y ha tocado un ejercicio de resistencia brutal. Eso también es fútbol y al público le ha resultado emocionante ese esfuerzo”. Notó Ziganda “comunión, jaleaban todo y se disfrutaba de un centro y de un despeje. Me gustan esos detalles y el equipo lo siente”.

Definió ese primer tiempo como “muy bueno, nos hemos enganchado desde el principio y les hemos puesto en duda con un inicio más ofensivo que otros días. Hemos dado un paso adelante y estamos en esa fase estamos de sumar y solidificar cosas. De coger todos confianza e ir haciendo cada vez más cosas”. Le gustó la SD Huesca en ataque y en defensa: “Hemos hecho cosas que se buscan, si no es imposible ganar. Necesitas meter la tuya y que un equipo de estos no aproveche las tres que tenga”.

Transcurridas 13 jornadas, el técnico celebra que “el equipo se sienta fuerte y tenga unos cimientos. Si no se pierde, faltarán cosas pero es un equipo organizado y que no se rinde. Además, “hay pocas diferencias y los que salen entienden el partido que queremos jugar. Necesitamos a todos porque el año va a ser muy largo”. No mira la clasificación y ya piensa en la visita del martes a la Ponferradina, aunque admite que “estar lejos de la zona peligrosa ayuda a cualquiera”.