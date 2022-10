La SD Huesca, un equipo con 22 titulares

La SD Huesca de Cuco Ziganda es un grupo coral en el que, por encima de solistas puntuales, prima la armonía entre todos sus componentes a la hora de interpretar la partitura. Tras diez jornadas disputadas en las que se han sumado quince puntos y se ha dejado la portería a cero en seis ocasiones, si algo está quedando claro es que los azulgranas son un bloque sólido, en el que el mensaje de su entrenador ha calado hondo y en el que los automatismos y resortes que se observan parecen propios de un momento más avanzado de la competición. El tener tan aprendido el libreto facilita que el navarro pueda echar mano de cualquiera de sus piezas y que éstas no desafinen llegado su momento. Ya han sido 22 los futbolistas los que han lucido la vitola de titular. Al margen de los lesionados Joaquín y Lombardo, solo faltan por estrenar esa condición el portero San Román, Euse y Juan Villar.

Los últimos en unirse a un club nada selecto han sido Vilarrasa, Salvador y Manu Rico. Los tres vivieron el miércoles sobre el césped desde el inicio el triunfo en Oviedo, un 0-1 que supuso el cuarto careo consecutivo sin perder. El primero sustituyó en el lateral izquierdo al sancionado Florian Miguel confirmando su tendencia al alza después de que no hubiese debutado hasta la cuarta jornada. También apunta a ir creciendo el protagonismo de Salvador después de que antes del Tartiere solo hubiese acumulado siete minutos repartidos en dos veces y más sorprendente resultó la aparición de Manu Rico, inédito por completo hasta entonces y que contó con toda la primera parte. Con los tres quedó satisfecho Ziganda, que tras el partido reiteró uno de sus mensajes habituales: “No hay diferencias entre unos y otros, todos están muy igualados”.

El preparador les prometió que todos serían importantes tarde o temprano y lo está cumpliendo. En los entrenamientos de recuperación, en los que los que han sido titulares el día anterior suelen tener bastante menos carga, por ejemplo, acostumbra a estar muy pendiente del grupo de los que les ha tocado ser suplentes corrigiendo, llamando la atención y aplaudiendo. Es didáctico y logra que se sientan importantes.

Entrever cuál es su once tipo, el de gala, resulta complicado. Si bien en las primeras jornadas el grupo del que echaba mano era más reducido y se circunscribía mayormente a aquellos que habían realizado con él la pretemporada al completo o casi al completo, con el paso de las semanas han ido entrando en sus planes los refuerzos que se incorporaron más tarde. Rubén Pulido, por ejemplo, no vistió de azulgrana por primera vez hasta el 0-0 de Granada de hace dos jornadas y Carrillo, el autor del gol en el Tartiere, no salió de inicio hasta el sábado pasado en el 1-1 de Lugo.

Andrés, bajo los palos, es el único que ha actuado siempre y que ha jugado todos los minutos, 900. Le siguen con nueve apariciones en el once Ratiu, Miguel, Mateu y Timor. Los tres primeros han sido inamovibles salvo causa mayor -convocatoria con su selección, sanción y lesión, respectivamente- y al cuarto se optó por incluirle en las rotaciones en Oviedo.

Tras la expulsión de Albacete, Jorge Pulido pasó dos jornadas sin ser titular pero cuenta ocho presencias en el once. En el extremo derecho, Soko fue la primera elección en los siete primeros encuentros, y en los tres siguientes le ha cogido el testigo Valentín. Escriche y Tomeo coinciden en seis titularidades, si bien el delantero solo salió por lesión y el medio ha ido alternando el saque de centro con el banquillo al igual que Kento, que suma cinco. Blasco, Kanté, Juan Carlos y Kevin Carlos llevan cuatro. Rubén Pulido y Anglada, tres, y Carrillo y Sielva, dos.

Ziganda solo ha repetido alineación dos veces, en la derrota con el Cartagena (1-2) tras el 0-0 con el Levante y en la victoria con el Málaga (1-0) después de golear al Ibiza (3-0). Aunque el sábado la visita del Racing (18.30) será tras un triunfo, sería raro que entre los titulares no hubiese novedades.