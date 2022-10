Ziganda: “Tras el gol hemos sabido aprovechar las urgencias del Oviedo”

Cuco Ziganda regresó a Oviedo, donde trabajó las dos últimas campañas y media, con un regalo envenenado: la victoria de una SD Huesca muy fiel al entrenador navarro, que terminó “muy contento” con “tres puntos muy sufridos” y una sensación “rara” en la vuelta al Carlos Tartiere como visitante. Analizó que el gol de Carrillo “nos ha dado confianza en una de las pocas llegadas y luego el equipo se ha defendido bien y ha aprovechado la urgencia del Oviedo”. En el primer tiempo, “no estuvimos bien”: “Nos hemos agarrado al portero y, con un poco de suerte, hemos sido al menos capaces de igualar las fuerzas”.

El técnico navarro valoró el papel de Carrillo y apreció que “tenemos muchos delanteros y es importante que estén motivados y con ganas de aportar”. Ahora, y ya con 15 puntos sumados, no piensa en la racha de cuatro jornadas sin perder, desde Vitoria, y sí “en recuperar y en el Racing. Todos los partidos son muy igualados. No nos podemos engañar y hay cosas buenas y otras en las que se ha de mejorar. Queda muchísima tarea por hacer y es una carrera de resistencia".

Entre esas mejoras se ha de incluir “el control de juego en algunos momentos con la pelota. Es cuestión de conocernos todos. Ellos a mí y yo a ellos. Para eso estamos todos y hemos de ser muy exigentes. Hemos ganado pero sabemos que hay que hacer las cosas bien”. Respecto a los debutantes, Ziganda valoró que “el primer tiempo ha sido duro y al pobre Manu Rico le ha tocado el momento más difícil. Creo que ha salido bien y nos ha ayudado muchísimo para parar esos minutos del Oviedo. Salvador ha estado fantástico y Vilarrasa, muy bien. No hay casi diferencias, están todos muy igualados”.

El Oviedo estuvo “muy bien en el primer tiempo, en los primeros 25 minutos. Tras el gol, en casa les está costando mas. Es cuestión de rachas y queda mucha temporada. Se trata de resistir momentos malos”. No quiso entrar en diferencias y similitudes con su paso por el Tartiere: “Hay otro buen entrenador, Jon Pérez Bolo, que ha mostrado su calidad. La experiencia fue increíble pero en Huesca también hago lo que me gusta. Deseo al Oviedo toda la suerte, mi experiencia personal fue increíble”. Fue inevitable sentirse “raro, parecía que no me había oído porque ha pasado poco tiempo”.