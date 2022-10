Día de primeras titularidades en el Oviedo-SD Huesca

La SD Huesca afronta desde las 18.30 la décima jornada de liga de Segunda División. El conjunto azulgrana ha viajado hasta Asturias este mismo miércoles en avión para visitar en el Carlos Tartiere al Oviedo en el que será un partido especial para parte importante del cuerpo técnico. Además del entrenador Cuco Ziganda, regresan a la que fue su casa su segundo, Mossa y el preparador físico Alberto Martínez. El hecho de que el duelo sea el segundo de una sucesión de tres en siete días ha hecho que los azulgranas presenten rotaciones en su once tras el 1-1 con el Lugo y antes del recibimiento al Racing del próximo sábado. Además de la entrada de Vilarrasa en el lateral izquierdo por Florian Miguel, sancionado por dos encuentros debido a su roja directa, también son novedad Manu Rico, que suple a Juan Carlos, y Salvador y Kento, que relevan en la medular a Timor y Tomeo. Salvo el japonés, los otros tres estrenan titularidad y Manu Rico no solo eso. Aún no había jugado desde que arrancó la liga.

La convocatoria que se ha desplazado consta de 23 jugadores, todos los disponibles con el regreso de Anglada. En tierra, junto a Miguel, se han quedado los lesionados Joaquín, Lombardo y Escriche. Además, para acompañarles se han desplazado 96 aficionados.

En busca de la que sería la primera victoria a domicilio de la temporada, la alineación titular completa de los oscenses, que estrenan la equipación de la cruz de San Jorge será la compuesta por Andrés, Ratiu, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Vilarrasa, Valentín, Kento, Salvador, Mateu, Manu Rico y Carrillo. Como alternativas estarán San Román, Blasco, Euse, Anglada, Timor, Tomeo, Sielva, Soko, Kanté, Villar, Juan Carlos y Kevin Carlos.

Mientras que el Huesca está viviendo un primer tramo de la competición tranquilo, es undécimo, el Oviedo se encuentra más apurado. No gana desde la tercera jornada y ve el descenso a dos puntos. Su técnico, Jon Pérez Bolo, no puede disponer del oscense Dani Calvo y del exazulgrana Miguelón. Como ellos, también se encuentran en el dique seco Sangalli, Borja Sánchez y Koba.

De inicio jugarán Tomeu Nadal, Lucas, Rodri, Luengo, Pomares, Viti, Luismi, Montoro, Hugo, Obeng y Sergi Enrich. Se quedan en el banquillo Braat, David Costas, Javi Mier, Borja Bastón, Marcelo, Jimmy, Aceves, Cardero, Bretones, Javi Moreno, Víctor Blanco. y Sesé.

El árbitro del encuentro es Jose Luis Guzmán Mansilla. El andaluz debuta en Segunda División y este curso aún no había coincidido ni con el Huesca ni con el Oviedo. Le apoyará en el VAR el valenciano Iván Caparrós Hernández.