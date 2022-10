La SD Huesca ambiciona en Oviedo la primera victoria visitante

La ocasión de ganar al fin a domicilio se presenta en un día raro, un miércoles de jornada entre semana cuando aún no se han apagado los ecos del empate con el Lugo y las polémicas arbitrales. La SD Huesca pasa página a la fuerza porque le espera el siempre exigente Carlos Tartiere y un Real Oviedo que, eso sí, ha comenzado la temporada con muchas dudas (18.30, LaLiga SmartBank TV). Un partido especial para Cuco Ziganda y sus colaboradores más estrechos, Mossa y Alberto Martínez, que regresan a donde han trabajado en las últimas campañas. El anterior destino del entrenador navarro le aguarda con los brazos abiertos.

Sin tiempo apenas para asimilar y aprender de lo sucedido el pasado sábado, la temporada alcanza su primer punto de inflexión, la décima jornada. Un momento simbólico en el que realizar balance. Avanza el mes de octubre y tradicionalmente es época complicada para los entrenadores que han empezado mal. Nafti ya es historia en el Levante como ya lo fueron a estas mismas alturas con los azulgranas Leo Franco o Nacho Ambriz. Ziganda, en una posición mucho más amable, más cerca de la zona vip que del pozo, quiere reforzarla con dos triunfos en Oviedo y el sábado frente al Racing de Santander en El Alcoraz después del frustrado intento con los lucenses.

La expulsión de Florian Miguel por una patada a destiempo a la hora de partido lo cambió todo. Los azulgranas se habían adelantado en el marcador, hecho que había garantizado la victoria en las tres anteriores ocasiones frente a Ibiza, Málaga y Leganés. Se rompió la inercia, también la ganadora en El Alcoraz, y el sobreesfuerzo al que se vio obligado el bloque oscense al jugar durante más de media hora en inferioridad numérica se pretende barrer debajo de la cama para la cita en el Tartiere. Por ello, cabe pensar en rotaciones que alivien la carga de tres compromisos en una semana. A la baja obligada del francés se suman las de los lesionados Dani Escriche, Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz.

La expedición se desplaza en el día, en un vuelo que sale a mediodía del aeropuerto de Zaragoza con regreso 12 horas después. Acompañarán al Huesca 96 aficionados. Ziganda cuenta con el relevo claro de Ignasi Vilarrasa para el lateral izquierdo y opciones para dosificar en el resto de posiciones. El navarro ha encontrado su pareja de centrales con los dos Pulido, y tanto Gerard Valentín como Juan Carlos Real son los jugadores ofensivos más determinantes en estos momentos. De haber más cambios, estos pueden implicar a futbolistas que no fueron titulares ante el Lugo como Óscar Sielva, Kento, Kevin Carlos, Soko o Kanté.

Alternativas en un bloque que se impone a las individualidades y que es en cierto modo espejo del Real Oviedo de las últimas temporadas. Eficacia defensiva y orden para dar un zarpazo al rival del que no pueda recuperarse. Lo que se pretendió el día del Lugo de no mediar la roja a Florian. Y lo que no se dio, sin ir más lejos, en aquel espectacular Real Oviedo-Huesca de la pasada temporada, donde se igualó un 3-0 encajado en 28 minutos con los goles de Poveda, Seoane e Ignasi Miquel. Con los carbayones, Ziganda rozó el ‘play off’ con la punta de los dedos y estos se quieren reponer de su marcha con otro de los entrenadores bandera de Segunda, Jon Pérez Bolo.

Sin embargo, no han empezado bien las cosas por Vetusta. El Real Oviedo ha cedido tres derrotas en su estadio, contra Andorra (0-1), Ibiza (0-1) y Cartagena (1-3) y no vence desde la jornada 3. Además, no podrá contar con el defensa oscense Dani Calvo, que sufre una lesión muscular, y tampoco con Miguelón o Sangalli. Mantiene como estrella a Borja Bastón, su mayor peligro.

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas, Costas, Tarín, Pomares, Luismi, Montoro, Javi Mier, Viti, Bretones y Borja Bastón.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Vilarrasa, Timor, Sielva, Valentín, Marc Mateu, Juan Carlos y Kanté.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Estadio: Nuevo Carlos Tartiere (18.30, LaLiga SmartBank TV).