Los dos Pulido de la SD Huesca ya están juntos

Era un test de mucho nivel y lo pasaron con creces. Jorge y Rubén, los dos Pulido del equipo, formaron por primera vez en el 0-0 de Granada la pareja de centrales de la SD Huesca, aquella que sobre el papel debería ser la titular de esta temporada. Hasta el domingo tan solo habían coincidido en los entrenamientos. Sin embargo, sobre el césped de Los Cármenes dieron la sensación de llevar mucho tiempo jugando juntos. Se coordinaron y complementaron a la perfección formando con Andrés, bajo los palos, y Miguel y Ratiu en los laterales un muro que atacantes cualificados como Callejón, Jorge Molina, Rochina y Uzuni, el máximo goleador de la competición no pudieron derribar.

Diferentes circunstancias habían impedido hasta la fecha que ambos coincidiesen. La principal, la demora en la incorporación de Rubén a la disciplina azulgrana. A pesar de ser uno de los objetivos marcados en rojo por el director deportivo Ángel Martín González, hasta la última semana del mercado no se pudo anunciar su contratación. Las negociaciones, con su exequipo, el Fuenlabrada, al que se le pagó un pequeño traspaso, se alargaron y el jugador realizó la pretemporada al margen de los que eran sus compañeros.

Ya en Huesca, Ziganda, como con el resto de caras nuevas, se ha mostrado inflexible a la hora de no darle minutos hasta que no lo ha visto completamente preparado. Su debut, eso sí, fue por la puerta grande. Ante uno de los rivales más cualificados de la categoría y como titular, galones con los que hasta ahora no se había estrenado nadie de los llegados a partir de agosto.

El madrileño, de 22 años, se mostró "sobre todo muy contento por el trabajo del equipo". "Tenía muchas ganas y estaba esperando el momento", afirmó tras una semanas que no han sido fáciles para alguien acostumbrado a ser fijo en las alineaciones. Entre sus dos campañas anteriores en el Fuenlabrada disputó 64 partidos en los que jugó de inicio en 60.

De todos los jugadores de campo, era el único con ficha del primer equipo que aún no se había vestido de corto. Esta circunstancia estaba llamada a remediarse la semana pasada frente al Leganés, cuando era el que iba a suplir la ausencia en el lateral derecho de Ratiu -convocado con su selección-, pero unas molestias hicieron que el momento se demorase una jornada más.

También los problemas físicos han condicionado a Jorge. Las malas sensaciones en una rodilla que le hicieron pasar por el quirófano al final de la temporada pasada para solucionar un plica sinovial reaparecieron tras el 0-0 ante el Levante de la primera jornada. Además, su expulsión en Albacete le alejó después del once durante dos partidos. El marcado por la sanción impuesta -el de la victoria con el Ibiza (3-0)- y el siguiente, ya por decisión técnica, con el Málaga (1-0), en el que no entró hasta el minuto 84. Después sí participó de inicio ante el Alavés en Mendizorroza, pero su rendimiento no fue el mejor y fue sustituido al descanso. En los dos últimos careos, en cambio, tras ser tratado, ha recuperado su mejor versión. La mejoría que apuntó ante el Leganés se confirmó en Granada.

Aunque en el transcurso de los partidos se han dado otras combinaciones, en ocho jornadas Ziganda ha alineado de inicio cinco parejas distintas de centrales. Antes de los dos Pulido, en los tres primeros choques el capitán compartió con posición con Anglada. Ante el Ibiza y el Málaga el eje de la zaga fue para Blasco y Timor, con el Alavés se situó juntos a Blasco y Pulido y con el Leganés, a Pulido y Timor. Ahora habrá que ver por quiénes opta el sábado en la visita del Lugo (18.30).