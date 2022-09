Rubén Pulido, a la espera de su oportunidad en la SD Huesca

Ya solo falta él. Tras el debut de José Ángel Carrillo en la derrota del domingo ante el Alavés (2-1), el único de los nueve fichajes realizados por la SD Huesca de cara a la actual campaña que aún no ha tenido minutos es Rubén Pulido, defensa incorporado desde el Fuenlabrada por el que se pagó un pequeño traspaso tras una larga negociación que duró semanas y que solo se pudo cerrar del todo tres días antes de que el mercado de verano bajase la persiana. Llegado para ser una pieza importante, ha tenido que pasar por el periodo de adaptación que Cuco Ziganda ha impuesto a cada una de las caras nuevas. Un tiempo que ya habría superado y que lo dejaría a la espera de una oportunidad que podría producirse el sábado en el duelo con el Leganés de El Alcoraz (14.00).

Tras guardar descanso este martes, el equipo comenzará a preparar el miércoles el partido. Uno de los puntos de interés se encuentrorá en Soko, que tuvo que abandonar el choque de Mendizorroza por una contusión en un costado. De no estar en condiciones de jugar, y con el lateral Ratiu concentrado con Rumanía, el único jugador de banda específico para el lado derecho que le quedaría disponible a Ziganda es Valentín, lo que le abre la opción de vestirse de corto a Rubén Pulido, ya sea pegado a la línea lateral o en el centro de la defensa.

Antes de viajar a Mendizorroza, el técnico navarro ya anunció que el zaguero “ya está para jugar”. Apartado en el Fuenlabrada durante la pretemporada al dejar patente sus intenciones de marchar para que su actual entrenador afirmase eso tuvo que completar quince entrenamientos, 16 lleva ahora. Si ante el Leganés fuese titular, sería el primer refuerzo de los anunciados en agosto que debuta sin antes haber salido en alguna ocasión desde el banquillo.

Ziganda se ha mostrado hasta el momento inflexible en ese aspecto. Por el momento, el grueso del protagonismo en las seis primeras jornadas se lo ha dado a aquellos que tuvo ya en sus manos en julio. Es decir, a los que ha podido moldear y conocer más a fondo. De entre los once primeros azulgranas con más minutos disputados, solo uno, Kento, se puso a sus órdenes ya en la recta final de la pretemporada.

El japonés, que trabajó por primera vez con sus compañeros el 3 de agosto, solo tuvo siete entrenamientos previos antes de sus primeros minutos oficiales con el Huesca. Fue nueve días después ante el Levante en el inicio de la liga. Eso sí, su primera vez en el once no la vivió hasta la jornada 3. Tanto Juan Villar como Sielva completaron las mismas sesiones de trabajo como paso previo a ser empleados por Ziganda, once. El primero pisó el césped durante doce minutos en la visita al Cartagena y ya no ha vuelto a salir y el segundo, aunque desde ese mismo día está teniendo un protagonismo creciente, su rol aún no ha pasado del de pieza de refresco.

Si Rubén Pulido juega el sábado, habrá esperado los mismos entrenamientos que tuvo que aguardar Carrillo, 19. El delantero, que vino a Huesca libre y habiendo estado trabajando en solitario, sustituyó en Vitoria a Escriche a falta de doce minutos.

Ziganda ha usado hasta ahora a 21 futbolistas. Andrés lo ha jugado todo, Miguel solo se ha perdido un minuto y, en cambio, Vilarrasa se ha tenido que conformar con dos. De entre los que tienen ficha con el primer equipo, con el contador a cero como Rubén Pulido se encuentran San Román, portero suplente, Lombardo, con problemas físicos, y Salvador, lastrado por una lesión en la clavícula.