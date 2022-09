Martín González fija el primer objetivo de la SD Huesca "en 50 puntos"

Lo reconoce él mismo, el mercado de verano que echó el cierre en la medianoche del jueves pasado fue "uno de los más complicados de los últimos años". Maniatado en lo económico con un límite salarial sobrepasado, ha sido "dificilísimo acceder a jugadores interesantes". Ángel Martín González, el director deportivo de la SD Huesca, realizó este martes una balance de sus primeros meses en el cargo, en los que para afrontar una temporada que ya ha consumido cuatro jornadas ha diseñado una plantilla que estima "compensada y competitiva". "Dentro de lo que podíamos hacer, estamos contentos", valoró. Con ella, la meta inicial que el club ha marcado para huir de la mala experiencia vivida en el último curso, cuando la exigencia del ascenso fue un lastre, no varía; mantenerse en la categoría. "Lo primero son los 50 puntos, no queremos ningún objetivo que nos lleve a tener tensión o a engañar a la gente. Cuando tengamos los 50 puntos veremos donde podemos llegar y si somos capaces de hacer algo bonito", fue claro.

A lo largo del verano ha realizado nueve fichajes, cerrado las cesiones de Álvaro y Sandro y acordado cuatro rescisiones. En el tintero, no obstante, se han quedado los deseos de incorporar un medio y, especialmente, un central más. Cabría la opción de acudir a la bolsa de jugadores en pero, "aunque siempre hay que estar abiertos a mejorar al equipo", la idea es aguantar así".

"Hemos hecho la mejor plantilla que podíamos", consideró el directivo que abogó por "entre todos conseguir que el mercado acabe cuando empieza la liga" y que está "orgullosos del equipo". "Hay clubes muy fuertes y cuando ibas a por alguien que crees que puede marcar diferencias se hacía imposible", reconoció, aunque también indicó que "la mayoría de los equipos han tenido problemas económicos para firmar jugadores". Es algo que hay que "aceptarlo y trabajar lo mejor posible".

La situación a su llegada a El Alcoraz no le sorprendió. "No esperaba nada, ni para bien ni para mal, vine porque me hacía ilusión", afirmó. Una de sus primeras decisiones fue la contratación del entrenador Cuco Ziganda, lo que siempre considerará "un acierto, aunque luego salga todo del revés". "Es el mejor entrenador que podíamos traer en este momento", respaldó al navarro que está "sacando rendimiento a lo que tiene".

Dos de los movimientos que más se demoraron fueron las salidas de Sandro a Las Palmas y de Álvaro al Espanyol. "Cada uno está donde quería", concluyó. No obstante, la tardanza en el adiós del ariete canario sí condicionó la configuración de la plantilla. "Teníamos el pensamiento de que podía quedarse y a última hora tuvimos que hacer fichajes que no pensábamos", se sinceró. En cuanto a las llegadas, aunque no quiso destacar ninguna, sí que mencionó la de Rubén Pulido, la última, porque "estuvimos meses esperando y esperando".

"Nos están dando muchísimo", resaltó sobre el buen rendimiento de los canteranos. "Están haciendo que el puesto esté muy difícil para cualquiera día a día", les alabó poniendo como ejemplo a Tomeo, que "está jugando todos los días mientras gente importante se queda en el banquillo". Eso sí, cree que "en momentos puntuales quizá se ha tirado demasiado de ellos". "Tienen que crecer poco a poco; estoy convencido de que van a vivir de esto, tienen mucha ilusión, entrenan muy bien y son responsables", comentó.

Al equipo lo observa "muy identificado con lo que hace y compitiendo muy bien". "Todo el mundo está contento e integrado, veo caras de felicidad", aseguró. "Siempre hay que mejorar, pero estamos bien, hubo muy mala suerte en los dos partidos perdidos en el último minuto, fue duro para todos, pero la plantilla lo ha encajado bien", analizó un comienzo de liga con cuatro puntos en cuatro jornadas en el que la primer victoria fue el 3-0 ante el Ibiza. "El resultado del domingo es consecuencia de que se está trabajando muy bien y que día a día se va madurando mucho", analizó. De ese duelo también puso en valor la actitud del público, "tiró de nosotros en los momentos en los que no teníamos el balón, eso te hace más fuerte y te lleva a hacer cosas que en una situación diferente no harías". "Es importante hacer la mejor temporada posible y que la gente esté orgullosa", subrayó.