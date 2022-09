La SD Huesca da por cerrado el mercado sin atar el deseado central

No ha habido un décimo fichaje en el último día del mercado de verano y ahora, si se quiere conseguir, habrá que acudir a la bolsa de jugadores en paro, una opción que en el club no se da por descartada, pero que tampoco asegura que de frutos.. La misión que se había marcado para este jueves la directiva de la SD Huesca, que sobre las 21.15 abandonó las oficinas de El Alcoraz, era la de conseguir un central más, pero, con el límite salarial sobrepasado, se sabía que era complicada, aunque no imposible. La inclusión de nuevos patrocinios o el uso de un aval eran las herramientas que se barajaban y que seguirán siendo necesarias para atar un nuevo rostro. A lo largo de la jornada lo que sí que se pudo llevar a cabo fueron las inscripciones de las dos últimas incorporaciones, el ariete José Ángel Carrillo y el central Rubén Pulido, que así ya están disponibles para la visita del próximo domingo del Ibiza a El Alcoraz (18.30) si Ziganda ve oportuno emplearlos.

Quedando ya en un muy segundo plano el deseo de un medio de corte creativo, se quería un zaguero veterano y experimentado, perfil con el que ahora mismo en la defensa azulgrana solo cumple Jorge Pulido. Uno de los jugadores por los que se optó fue Raúl Navas. Sevillano de 34 años y con 203 partidos en sus piernas entre Primera y Segunda División, pertenecía a Las Palmas, que desde días atrás buscaba su marcha para reducir su masa salarial. Lo consiguió ya por la tarde mediante una rescisión. Además de con los oscenses, se le vinculó con conjuntos como el Leganés, el Andorra, el Tenerife y el Mirandés, que lo acabó firmando.

La plantilla que queda ahora mismo en manos de Ziganda, y cuyo primer objetivo es alcanzar los cincuenta puntos de la salvación, consta de 22 fichas de primer equipo, más la presencia de seis jugadores computables al filial, pero que a efectos prácticos son piezas útiles para el preparador navarro, como asi se ha visto durante las primeras tres jornadas, Anglada, Tomeo, Kevin Carlos, Euse, Manu Rico y David García. Hasta llegar a la actual situación, Ángel Martín González ha concretado nueve fichajes, ha cerrado cuatro rescisiones y ha realizado las cesiones de Álvaro y Sandro.

Desde su llegada oficial al club el 30 de mayo, el director deportivo ha tenido que lidiar con el nulo margen que dejaba un límite salarial que en el segundo curso consecutivo del Huesca en la categoría de plata forzosamente ha dado un paso atrás por aspectos como la pérdida de la ayuda al descenso y que se ha visto condicionado por contratos de mucho peso.

Su primer paso fue convencer a Ziganda y después tuvo que afrontar la nada fácil rescisión de jugadores para reducir masa salarial y ganar capacidad de maniobra. Se produjeron las de Buffarini, Mosquera, Insua y Ferreiro, figura de gran ascendencia en el vestuario y la grada.

En medio de ese proceso, se anunció el primer fichaje, cerrado desde tiempo atrás, el extremo Soko, procedente del Racing de 1ª RFEF. Desde la misma categoría desembarcó el segundo poco antes de que diese comienzo la pretemporada, el lateral izquierdo Vilarrasa, del Atlético Baleares. Durante la concentración de Benasque se ató a Blasco, del filial de la RealSociedad B, y a la vuelta fue el turno del delantero Kanté, del Fuenlabrada.

El siguiente “sí” lo dio Kento Hashimoto, perteneciente al Rostov ruso. El medio Óscar Sielva, del Eibar, y el delantero Juan Villar, ex del Almería, fueron anunciados el mismo día, el 5 de agosto, una semana antes del inicio de la liga.

El octavo fichaje, ya con la competición en marcha, fue el ariete José Ángel Carrillo, del Lugo, y el lunes pasado Rubén Pulido, también del Fuenlabrada, no se vistió de azulgrana.

La plantilla

Porteros: Andrés y San Román

Defensas: Ratiu, Miguel, Vilarrasa, Valentín, Jorge Pulido, Blasco, Rubén Pulido, Euse, Anglada.

Centrocampistas: Timor, Kento, Soko, Lombardo, Salvador, Mateu, Juan Carlos, Sielva, Joaquín, Manu Rico, David García y Tomeo.

Delanteros: Escriche, Villar, Kante, Carrillo y Kevin Carlos.