Cuco Ziganda: "Todos han realizado un gran trabajo"

La goleada al Ibiza (3-0) fue una reivindicación de la plantilla de la SD Huesca y el trabajo del entrenador tras dos chascos consecutivos. Cuco Ziganda expresó después su satisfacción por una victoria "justa" que sirvió para cortar las "urgencias". "Hemos empezado con control y sin dejarles llegar. Tras habernos adelantado nos hemos replegado bien", señaló al destacar "un gran trabajo defensivo de todo el equipo. Los cambios nos han dado mucho y han ido llegando los goles. No se gana fácil pero hay días que entran los goles y ha habido ese acierto".

Los azulgranas concedieron "muy poco" a su rival y el navarro glosó los aspectos positivos de los futbolistas a los que escogió. Empezando por un Jérémy Blasco que gozó de su primera titularidad: "Blasco se suma, cada uno se lo gana en el campo. Tengo mis manías como todos, creo que el que tiene que jugar lo hace. Tomeo nos da cosas que necesitaba el equipo, como Kevin Carlos. Blasco no ha tenido una pretemporada buena y he sido duro y exigente con él. Se ha plantado aquí y ha hecho un partidazo, de eso se trata, de no de quejarse. Se ha reivindicado, es un gran chaval y ha hecho su mejor partido".

El primer héroe de la tarde fue el canterano Kevin Carlos, que anotó su primer tanto profesional, "tiene mucha hambre y ambición, es trabajador e incansable. Jugar en su casa y marcar ese golazo es una alegría y un alivio para nosotros". Cuco Ziganda analizó asimismo el papel de Kento Hashimoto, que asistió al ariete y que "es muy honrado, mete el pie y el primer día tuvo una jugada desgraciada, el penalti, tras 20 minutos espectaculares".

Todos realizaron "un gran partido con y sin balón", y se trata de ahora en adelante de "ser el equipo que queremos y que la gente se vaya contenta a casa. Jugamos para ellos".

La superioridad sobre el Ibiza se explicaba con que "hemos estado más acertados. Nosotros con el balón llegábamos y no les hemos dejado a ellos. Hemos sido superiores en la ofensiva y la defensiva, hemos sido mejores". Si tenía que destacar algún aspecto, el técnico se quedaba con dos: "Uno, cómo nos hemos sujetado sin balón cuando ellos se echan adelante. Por parte de todos y un gran trabajo de gente ofensiva. Dos, la reivindicación de la plantilla, de los nuevos, es importante aportar esa frescura".

Pese a la ventaja inicial, no resultó sencillo sujetarla y se amasó "un triunfo muy bueno para la confianza y el público, y se han visto patrones que trabajamos". El próximo domingo ya se podrá contar con Carrillo y Rubén Pulido, que se quedaron sin debutar: "Ese partido puede ser un camino interesante aunque es dificilísimo ganar dos encuentros seguidos en casa".