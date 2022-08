Carrillo llega a la SD Huesca para dejarse “el alma en el campo”

Asegura que lo tuvo claro en cuanto recibió la llamada, la SD Huesca es el equipo en el que quería estar y en el que espera seguir mejorando como futbolista. No en vano, con su desembarco en El Alcoraz considera que ha dado “un paso adelante”. José Ángel Carrillo llega con ganas de trabajar y de aportar su forma de juego, basada en dejarse “el alma en el campo”. El nuevo delantero azulgrana fue presentado este martes después de que el día anterior, a continuación de hacer oficial la marcha de Sandro, se hubiese anunciado su fichaje por dos temporadas. Murciano de 28 años y 191 centímetros de altura, firma libre tras haber marcado nueve goles el curso pasado con el Lugo, su mejor cifra en Segunda División.

“Tiene fortaleza y juego aéreo y de espaldas, nos va a mejorar en ataque”, afirmó el director deportivo Ángel Martín González sobre el que es su octavo fichaje del verano. Él corroboró la descripción subrayando especialmente el juego aéreo. “Puedo ser la referencia” indicó apuntando también a que es “trabajador e intenso en el campo”.

No en vano, a lo largo de su carrera, que incluye equipos como el Murcia, el Sevilla Atlético, el Cádiz, el Córdoba y el propio Lugo, además de una corta experiencia en Israel, ha coincidido con entrenadores como Cervera y Diego Martínez que le han inculcado aquello de que el delantero debe ser el primer delantero. “Quiero ayudar con goles, pero el trabajo va por delante”, subrayó.

Este martes completó su primer entrenamiento, aunque la mayor parte del mismo lo realizó al margen de los compañeros, entre los que ya estuvieron como uno más Salvador y Lombardo. Durante las últimas semanas se ha ejercitado con un preparador físico y espera que “en cuestión de días” se encuentre bien y esté listo para jugar cuando Ziganda lo decida.

A este respecto, el primer contacto con el técnico lo tuvo en el Pirámide antes de salir al césped. Las referencias que maneja de él son buenas y lo que tiene claro es que “sus equipos siempre son muy complicados de vencer”. Además, opina que va a encajar en su sistema, el 4-4-2, como anillo al dedo. “Uno de los principales motivos que me hizo decidirme por el Huesca, con el cariño y el respeto que he notado, es su forma de juego, creo que me potencia”, afirmó.

Así, aunque no se marca una meta en cuanto a goles, sí que quiere mejorar lo hecho en la que era su tercera campaña en Lugo. “Me encuentro en un momento personal muy bonito”, se analiza. Ese salto cualitativo en el área se produjo tras una operación en el pubis. “No me encontraba bien, llevaba arrastrando la lesión desde meses atrás y aunque salí en el primer partido contra el Oviedo y marqué opté por parar. Después, el entrenador, Rubén Albés, me dio la confianza que necesitaba”, relata.

La plantilla a la que llega cree que “va a competir por todo”. “La veo con ganas y capacidad para no sufrir”, analizó. “Es un proyecto ambicioso y bonito”, destacó. Considera que el Huesca es “un gran club que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace años”.

Carrillo ha seguido a su nuevo equipo en sus dos primeros partidos. “El del Levante fue un buen partido y con el Cartagena se produjo la mala fortuna del último penalti”, los resume. Lo siguiente será la visita al Albacete del viernes a las 20.00, cuando podría debutar. Él, cauto se limitó a avanzar que cuando Ziganda “decida darme la oportunidad, estaré capacitado”.