La SD Huesca completa su primer once contra once de la pretemporada

Por primera vez desde que los entrenamientos de pretemporada arrancaron el miércoles pasado, en la sesión vespertina de este domingo la SD Huesca realizó un once contra once, fue en una mitad del campo y jugando a lo ancho, pero permitió ir poniendo en práctica los conceptos que Ziganda va introduciendo en el equipo. Sin Pulido, que aún no participa en todos los ejercicios por su lesión de rodilla, con Kevin Carlos todavía al margen y con los porteros rotando, formados en 4-4-2 Ratiu, Blasco, Monzó, Joaquín, David García, Salvador, Mateu, Manu Rico y Escriche se enfrentaron a Valentín, Anglada, el segundo entrenador Mossa que completó el bloque, Miguel, Timor, Tomeo, Soko, Lombardo, Juan Carlos y Sandro, que metió el único gol del duelo al superar de tacón a Álvaro en un mano a mano.

Antes, al igual que había sucedido por la mañana, Ziganda insistió con ejercicios en los que los futbolistas tuvieron que poner en práctica un juego directo con pocos toques y también se ensayó la basculación defensiva con la que el técnico ante todo quiere que sus hombres tapen huecos. También insiste en el juego por bandas, algo a lo que en estos primeros días está dando mucha importancia.

A lo largo de la jornada, Escriche y Sandro estuvieron muy activos a la hora de ensayar los lanzamientos. Tanto a la conclusión del entrenamiento de la mañana como en el de la tarde se quedaron realizando tiros y probando desde el punto de penalti. Ángel Martín González, el director deportivo, y el secretario técnico Ramón Tejada regresan a Huesca.

Como se ha convertido en habitual, hasta el campo de Los Escuadros llegó por la tarde un buen número de aficionados y curiosos que siguieron con detenimiento la evolución del equipo. Muchos de ellos eran niños que a la conclusión pararon a los jugadores para conseguir sus firmas.